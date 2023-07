Marktbericht: Anleger bleiben vorsichtig | tagesschau.de



Marktbericht

Stand: 20.07.2023 07:43 Uhr

Der vorletzte Handelstag der Woche verspricht wenig Spannung, da die Anleger die aktuelle Bilanzsaison im Auge behalten. In Asien bewegt die Zinsentscheidung der chinesischen Zentralbank die Märkte.

Der deutsche Leitindex kommt am vorletzten Handelstag der Woche wohl kaum vom Fleck. Nach Berechnungen von Banken und Brokerhäusern wird der DAX mit wenig Veränderung starten. Am Vortag hatte der Index mit 16.240 Punkten den höchsten Stand seit Mitte Juni erreicht und peilte das damals erreichte Rekordhoch von 16.427 Punkten an. Doch angesichts des dünnen Handelsvolumens verlor er die Kursgewinne und ging 0,1 Prozent schwächer bei 16.108 Punkten aus dem Handel.

Heute könnten die am Vormittag veröffentlichten Erzeugerpreise etwas Bewegung in den Handel bringen. Für Juni erwarten Analysten im Durchschnitt unveränderte Preise im Vergleich zum Vorjahr. Die Entwicklung der Erzeugerpreise ist ein Indikator für die Inflationsrate.

Dow Jones schafft die 35.000 Punkte

Die großen US-Aktienindizes konnten nur bedingt an die Vortagsgewinne anknüpfen. Vor allem an der Technologiebörse Nasdaq waren die Anleger vorsichtiger. Der Dow-Jones-Index und der breiter gefasste S&P 500 legten jeweils um 0,3 Prozent zu, wobei der Dow-Jones-Leitindex kurz nach Handelsbeginn ein Tageshoch von 35.234 Punkten erreichte und damit die 35.000-Punkte-Marke überschritt.

Insgesamt herrscht derzeit Optimismus hinsichtlich der Risiken einer möglichen Rezession in der größten Volkswirtschaft der Welt. Darüber hinaus gehen die meisten Marktteilnehmer davon aus, dass die US-Notenbank nur noch eine Zinserhöhung vornehmen wird und der Zinserhöhungszyklus dann voraussichtlich enden wird.

Die USA prüfen Investitionen von US-Firmen in China

Gleichzeitig eskaliert jedoch der Handelskrieg zwischen den USA und China weiter: Ein Ausschuss des US-Repräsentantenhauses hat eine Untersuchung zu Investitionen von vier US-amerikanischen Risikokapitalfirmen in chinesische Unternehmen für künstliche Intelligenz (KI) und Halbleiter eingeleitet. Der Sonderausschuss forderte gestern Qualcomm Ventures, GGV Capital, GSR Ventures und Walden International auf, bis zum 1. August Informationen über ihre Aktivitäten in China offenzulegen.

In den Briefen des Komitees an die Unternehmen heißt es, die Investitionen hätten direkt zu Chinas Menschenrechtsverletzungen beigetragen, insbesondere zur Unterdrückung der uigurischen muslimischen Minderheit und zur militärischen Modernisierung.

Die Aktienmärkte fallen nach der Zinsentscheidung der chinesischen Zentralbank

Davon unberührt blieben die Börsen in Asien, wo vor allem die Zinsentscheidung der chinesischen Zentralbank im Fokus steht. Die chinesische Zentralbank ließ ihre Leitzinsen wie erwartet unverändert. Der Leitzins für den einjährigen Leitzins LPR (Loan Prime Rate) liegt weiterhin bei 3,55 Prozent. Der fünfjährige LPR, der die Hypothekenkosten kontrolliert, bleibt bei 4,20 Prozent.

Nach den schwachen Wirtschaftsdaten der letzten Woche hatten die Anleger auf geldpolitische Anreize gewartet, um die stockende Erholung des Landes nach der Pandemie anzukurbeln. China senkte im Juni beide LPRs, um die Wirtschaft anzukurbeln. Der Exportweltmeister leidet unter dem Einbruch der Auslandsnachfrage, einem schwächelnden Immobiliensektor, steigender Arbeitslosigkeit und einem schwächelnden Konsum.

Die Börse in Shanghai lag demnach 0,2 Prozent im Minus. Der Index der wichtigsten Unternehmen in Shanghai und Shenzhen verlor 0,1 Prozent. Der Nikkei-Index, der 225 Werte umfasst, notierte 1,1 Prozent niedriger bei 32.522 Punkten. Der breitere Topix-Index fiel um 0,6 Prozent auf 2.266 Punkte. Die Anleger blieben aufgrund der erst nach Börsenschluss fälligen Bilanzen des Motorenherstellers Nidec und des Chip-Werkzeugherstellers Disco Corporation vorsichtig. Auch die Gewinne der Autohersteller konnten die Verluste bei den Chipwerten nicht ausgleichen.

Gruppe Elektrotechnik ABB auf Kurs für mehr Umsatz und Gewinn

Der Schweizer Elektrokonzern ABB bleibt nach dem zweiten Quartal optimistisch und sieht sich auf dem Weg zu mehr Umsatz und Betriebsgewinn für das Gesamtjahr. Das Unternehmen gab heute ein vergleichbares Umsatzwachstum von mindestens 10 Prozent und darauf basierend eine verbesserte operative Umsatzrendite (EBITA-Marge) von mehr als 16 Prozent bekannt. Im zweiten Quartal stiegen die Umsatzerlöse um 17 Prozent auf 8,16 Milliarden US-Dollar und das EBITA um 26 Prozent auf 1,43 Milliarden US-Dollar. Die EBITA-Marge verbesserte sich um zwei Prozentpunkte auf 17,5 Prozent.

United Airlines wird etwas optimistischer

Die US-Fluggesellschaft United Airlines profitiert von der hohen Nachfrage nach Überseeflügen und hat im zweiten Quartal mehr als eine Milliarde Euro verdient. Bereinigt um Sondereffekte betrug der Gewinn knapp 1,7 Milliarden Dollar (rund 1,5 Milliarden Euro). Der so ermittelte Gewinn belief sich im zweiten Quartal auf rund fünf Dollar pro Aktie. Auch der Ausblick ist optimistischer: Laut einer gestern veröffentlichten Unternehmensmitteilung rechnet Firmenchef Scott Kirby nun damit, dass der um Sondereffekte bereinigte Gewinn pro Aktie im Jahr 2023 zwischen 11 und 12 US-Dollar liegen wird. Damit wurde das untere Ende der Spanne um einen Dollar angehoben.

Mit der deutlichen Erholung von AT&T und Verizon schwinden die Ängste vor Ableitungen

Die Telekom-Aktien AT&T und Verizon legten deutlich um 8,5 bzw. 5,3 Prozent zu. AT&T gab an, dass weniger als 10 Prozent seiner Kabel mit Blei ummantelt seien. Dies beruhigte den Markt etwas, nachdem ein Artikel im Wall Street Journal über bleiverseuchte Kabel Bedenken hinsichtlich möglicher kostspieliger Klagen aufkommen ließ.

Die Suche nach einem Investor für Allgaier wird in Kürze beginnen

Die Suche nach einem neuen Investor beim insolventen Autoteilezulieferer Allgaier soll im August beginnen. Das sagte der vorläufige Insolvenzverwalter Michael Pluta der dpa. Einige Investoren hätten ihn bereits kontaktiert, sagte Pluta. Mit rund 1.200 Mitarbeitern ist die Allgaier Automotive GmbH das größte Unternehmen der Gruppe. Es besteht ein Reparaturstau und ein Investitionsstau. „Den Reparaturstau können wir abbauen. Der Investitionsstau lässt sich nicht in den ersten Monaten abbauen“, sagt Pluta. Es braucht wahrscheinlich einen neuen Investor.

Der Preiskampf von Tesla setzt die eigenen Margen unter Druck

Der Preiskampf bei E-Autos trifft Tesla. Das Unternehmen gab nach Börsenschluss für das zweite Quartal in den USA bekannt, dass die Rentabilität von 19,3 Prozent im Vorquartal auf 18,2 Prozent gesunken sei. Das ist der niedrigste Wert seit 16 Quartalen. Allerdings übertraf das Unternehmen die Umsatzerwartungen mit 24,9 Milliarden US-Dollar und der bereinigte Gewinn von 91 Cent pro Aktie lag über den Prognosen. Die Tesla-Aktie bewegte sich im nachbörslichen Handel zunächst auf und ab und blieb im weiteren Jahresverlauf nahezu unverändert.

Unterdessen hat Tesla das Tempo der Preissenkungen verlangsamt und bietet stattdessen Rabatte auf Serienfahrzeuge an. Im zweiten Quartal lieferte der Automobilhersteller einen Rekordwert von 466.140 Fahrzeugen aus und übertraf damit die Marktschätzungen. Dazu trugen in den USA auch staatliche Subventionen bei, die E-Autos erschwinglicher machten.

Das schwache Mainframe-Geschäft bremst IBM

Ein Einbruch im Mainframe-Geschäft ließ den Quartalsumsatz von IBM unter den Markterwartungen liegen. Das starke Wachstum bei Beratungsdienstleistungen und Produkten rund um Künstliche Intelligenz (KI) verhinderte jedoch einen deutlichen Umsatzrückgang. Der IT-Konzern gab bekannt, dass der Umsatz um 0,4 Prozent auf 15,48 Milliarden US-Dollar zurückging. Analysten hatten mit 15,58 Milliarden US-Dollar gerechnet. Der Nettogewinn war jedoch mit 1,58 Milliarden US-Dollar höher als erwartet.

Netflix trotz Kundenzustrom zurückhaltend Ausblick

Obwohl der US-Konzern Netflix im zweiten Quartal weitere Kunden gewinnen konnte, blieben die gestern bekannt gegebenen Quartalsumsätze unter den Markterwartungen. Auch der Ausblick für das laufende Quartal war enttäuschend. „Obwohl wir stetige Fortschritte gemacht haben, müssen wir noch mehr tun, um unser Wachstum zu beschleunigen“, sagte das Unternehmen. Insgesamt konnte Netflix in den vergangenen Monaten 5,9 Millionen Kunden gewinnen – etwa dreimal so viele wie erwartet. Gleichzeitig wird der Wettbewerb in den weitgehend gesättigten Märkten Nordamerika und Europa immer härter.

Apple arbeitet an der eigenen KI-Aktie auf Rekordhoch

Insidern zufolge arbeitet Apple an einem Konkurrenzsystem für KI-Chatbots. Die Software werde von einigen Mitarbeitern intern getestet, schrieb die Nachrichtenagentur Bloomberg am Mittwoch. Es gebe noch keine Entscheidungen darüber, wie die Technologie den Verbrauchern zugänglich gemacht werden könne, hieß es unter Berufung auf informierte Personen. An der Börse elektrisierte die Nachricht, dass die Apple-Aktie gestern ein neues Rekordhoch von 198,23 Dollar erreichte, die Anleger.