Marktbericht: Aktien bleiben gefragt | tagesschau.de

De DAX is momenteel niet toegankelijk voor het publiek. Der Leitindex verzeichnet die fünfte Gewinnwoche in Folge. Dalende inflatiecijfers en nieuwe fantasiegedachten over de markt.

De zinsfantasie van de DAX wordt steeds langer nach oben. Auch zum Wochenschluss setzte der deutsche Leitindex seine Rally fort en schloss die fünfte Gewinnwoche in Folge ab. Het was de langste gewonnen serie van jaren.

Uiteindelijk is de prijsindex 16.397. Snel op de Tageshoch uit de Handel, een Plus van 1,12 Prozent. Op het werk van de Börsenbarometer is een Plus van 2.3 Prozent en zijn strategie op de beste weg terechtgekomen, die eind juli met 16.529 punten zijn behaald. De MDAX van de middengroßen Werte rückte 1.18 Prozent für 26.492 Punkte.

Ulrich Kater, Chefvolkswirt der Dekabank, hier, omdat de Duitse Aktienmarkt nog leeft, die op zichzelf de Einschätzungen zur Geldpolitik gewandelt hätten. De situatie is dat de inflatie in de VS en in de eurozone steeds verder terugloopt. De inflatie in Duitsland bedroeg in november 3,2 procent en bij Euroraum 2,4 procent. Ook niet in oktober 2022 dat de hoogste normen op 10,6 procent in de eurozone en op 11,6 procent in Duitsland liggen.

In de Folge hätten sich nieuwe Hoffnungen auf baldige Zinssenkungen im kommenden Jahr herausgebildet en zu deutlich sinkenden Anleiherenditoen geführt. „Alles is in het verleden gebeurd sinds we meer succes hebben gehad in ons dagelijks leven. Maar er bestaat nog steeds onzekerheid over de nieuwe markthandel“, aldus Kater.

Voor al degenen die er nog niet bij waren: zij moeten profiteren van de langdurige zorgroutine, omdat zij bekend staan ​​om hun zorg. „De sceptici van het Frankfurter Börsenparkett waren over de racerally op de DAX volledig overrompeld“, zegt Jochen Stanzl, Chief Market Analyst bij CMC Markets. ‚Er blijft maar één optie over: er wordt gezinspeeld op de toenemende Koersen of er wordt op een andere manier op gezinspeeld.‘ Wij zijn blij met uw vriendelijke gastvrijheid, maar u zult blij zijn met de Strecke.

Onder de Einzelwerten in DAX ga Covestro met een Plus van een snelle aanval als Sieger door Ziel. Het zijn de muren die 50 euro markeren en profiteren van de extra kosten vanwege de interesse van de Arabische Ölkonzerns Adnoc uit Abu Dhabi. Deutsche Gewinne is verbonden met Siemens Energy en Vinovia, met juwelen über vier Prozent. Bij DAX-Ende staat Sartorius, die snel door de prozent gaat. Auch Bayer gaat op geen enkel niveau verder als Prozent nach.

De inflatie lijkt zeer ernstig te zijn, en een andere belangrijke factor voor de financiële markt zal voortduren – namelijk wanneer de bankbiljetten beginnen, wat logisch zal zijn. De marktexperts van Index Radar waarschuwen u voor uw euforie: „De markt is open voor het publiek, het is belangrijk dat de markt open is voor het publiek zonder dat u zich daar zorgen over hoeft te maken“, zei hij in zijn commentaar. „Wir befürchten, dass sterven de Aktienmarkt derzeit wieder z zu grimm auf Zinssenkungen setzen.“

Andere informatie lijkt duidelijk: „Op basis van de positieve feedback die we hebben, zijn de belangrijkste aspecten van de Konjunkturseite het beste ontwikkeld“, waar de experts van de Commercial Bank mee zullen komen.

De laatste EZB-Zinssitzung in de jaarlijkse lancering is 14. Dezember in Frankfurt, de Zinsausschuss der US-Notenbank komt op 13. Dezember nichtsammen.. Deskundigen komen uit de Europese Zentralbank dan de Zinssatz unverändert lassen.

Een van de New Yorkse ondernemers ziet een mooi beeld met de achtersteven. Leichte winst bij Dow Jones, gematigde Verluste en der Technologybörse Nasdaq. Bereits am Vortag hatten de US-Börsen eeneinheitlich geschlossen. Door de Dow-index van de standaardwering, zal de tijd zo zijn dat de Fastener in de jaren niet meer wordt gebruikt en is de Mark van 36.000 punten in beslag genomen. De bishige Tageshoch ligt bij 36.070 Punkten, actief op de Index.

Dit betekent dat zij in het bijzonder verantwoordelijk zijn voor hun beleid op basis van de regels van de Federal Reserve voor de gezondheidszorg en de veiligheid van het speciale beleid van de Technology Board Nasdaq.

Dit was de verantwoordelijkheid van de bankdirecteur Jerome Powell met de steun van de bank. De Fed van de VS en de Centrale Bank zou haar monetaire beleid na de gevolgen ervan kunnen blijven bestraffen. Het is waar dat het monetaire beleid net zo effectief is als het zou moeten zijn in het belang van hun belangen, zei Powell tegen studenten in Atlanta. „Sindsdien hebben we ons beleid voorbereid om anders te zijn, we zouden graag zien dat dit aan het licht wordt gebracht.“ Hoewel Powell dit tijdens de laatste weken van zijn leven had bereikt.

De Zinseuphorie in Europa gaat verder met de Euro. Met uitzondering van de dag bedragen de gemeenschapskosten 1,0841 dollar, en overmorgen 1,0913 dollar. Zuletzt wurden wieder 1,0882 Dollar bezahlt. De Europäische Zentralbank stelde de Referenzkurs op 1.0875 (Donnerstag: 1.0931) Dollarfest vast.

Als de euro onder de grens van 1,09 dollar zakt, zullen de inflatiedata in de eurozone boven de 1,10 dollar worden verhandeld. De ervaring die EZB tijdens het Quartal 2024 naar de toekomst zal brengen, kan worden verbeterd. De eerste betekenis van het woord is op de Markt van april. De terminologie begint met een zinsbehandeling en voegt meer toe aan een prozentpunkt in de loop van de tijd.

De gevolgen van de eurozone worden beïnvloed door de vorm van de sector, gebaseerd op de steun van S&P Global. Deze kennis is altijd duidelijker dan de Wachstumsborde. Am Nachmittag is in de VS met de ISM-Index een betere indicator voor het verrichte werk.

De Duitse industrie heeft in november een Duitse productie. Een gewichtsbarometer voor de Schlüsselbranche, de Einkaufsmanagerindex, is een gewicht van 1,8 naar 42,6 en dat is vier keer zo laag als de Finanzdienstleister S&P Global. De financiële markt is sterk op het strand. Barometer is duidelijk vanwege de markering van 50 Zählern en het weer wordt aangegeven.

Het merendeel van de Ölkartells OPEC+ wollen productie zullen we in het eerste kwartaal van de komende jaren terugbrengen. Na online overleg met de groep zijn Saoedi-Arabië en Rusland het beste voor de aanschaf van 1,3 Miljoen Fass (uw 159 liter) voor meer informatie.

Zie meer informatie over de plannen van de verenigingen voor verdere afhandeling in de nabije toekomst. De Ölpreise zal toch een groot genoegen zijn, omdat we van meer gematigdheid hebben kunnen genieten.

De Technologiekonzern is een blijvertje en staat klaar om het fotonicasysteem op te schonen voordat je erover nadenkt en ziet hoe winstgevend het is. “We zitten nog steeds midden in onze agenda tot 2025 en hebben onze eigen positie in onze toekomstige kernenergie”, aldus Konzernchef Stefan Traeger. Dus die operationele marge tussen 2025 en 21 tot 22 Prozent liegt niet, noch is de rund 20 Prozent angepeilt. De prijs blijft ongewijzigd op 1,2 miljard euro. De ervaringen op de markt liggen hoger op de hoogte van de andere bezienswaardigheden. Jenpotik-Aktien was Tagessieger in MDAX met een Plus van 5,5 Prozent.

De IT-dienstverlener Bechtle biedt een breed scala aan financiële middelen. Ook al vallen ze niet onder de dekking van de lopende schuldenverplichtingen, het totale bedrag van de besparingen komt uit op een bedrag van 300 miljoen euro. Bechtle is van plan een prijs aan te bieden van 1,75 tot 2,25 Prozent. De vreugde van het leven duurt jaren. Das Geld zal waardevoller zijn voor hun toekomst in India en Australië. De actie is gebaseerd op MDAX op 4,5 procent en staat op de Index-End.

De Facebook-Konzern Meta zal een Zeitungsbericht noch im Dezember seinen Kurznachrichtendienst Threads schließlich in der EU an den Start publiceren. Dit betekent dat de opties beschikbaar zijn, threads kunnen worden gelezen uit hun opmerkingen, hun eigen berichten kunnen worden geschreven en de „Wall Street Journal“ kan worden geschreven voor informatie van mensen. De dienst is een alternatief voor het online platform X van Elon Musk (bijvoorbeeld Twitter).

Der Rückversicherer Swiss Rewartet im kommenden Jahr eeninen höheren Gewinn. Hierdoor verbetert de energie zodat je actie en actie kunt ondernemen. Door de vastgestelde beoordeling van de US-GAAP-beoordeling op basis van IFRS vanaf 2024 heeft Swiss Reach met een „besseren Sichtbarkeit der Ertragskraft“ ook een hoger eigen vermogen, onderdeel van de Konzern heute zum Investorentag mit. Auf Gruppenebene sett Swiss Re 2024 een konzerngewinn über der Marke von 3,6 Billiarden Dollar (rundvlees 3,3 Miljard Euro) in Aussicht. In het jaar dat Zwitsers de vruchten zullen plukken van ruim 3 miljard jaar. Dat is ruim 14 jaar oud.