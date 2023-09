Im Jahr 2025 soll der weltweite Umsatz mit Sonnenschutzprodukten 14,6 Milliarden Euro betragen – das wären 60 Prozent mehr als im Jahr 2015. (Foto: dpa) Sonnencreme

Düsseldorf Auch Nivea-Hersteller Beiersdorf verdankt seinen Umsatzanstieg der Sonne. Im ersten Halbjahr konnte das Hamburger Unternehmen den Umsatz seiner Kernmarke um mehr als 18 Prozent steigern. Verbraucher seien sich des Hautkrebsrisikos immer bewusster, sagt CEO Vincent Warnery. Sonnenschutz gehört zu den Kategorien, mit denen das Unternehmen besonders hohe Margen erzielt.

Mit einem Marktanteil von fast 35 Prozent ist der Dax-Konzern in diesem Geschäft Spitzenreiter in Deutschland. Allerdings profitiert nahezu die gesamte Kosmetikindustrie von der steigenden Nachfrage nach Sonnenschutzmitteln. Im Jahr 2025 soll der weltweite Umsatz mit Sonnenschutzprodukten 14,6 Milliarden Euro betragen – das wären 60 Prozent mehr als 2015, so Zahlen des Marktforschers Euromonitor International für das Handelsblatt.

