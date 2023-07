CNN

Facebook hat im Laufe der Jahre auf vielfältige Weise versucht, mit Twitter zu konkurrieren, unter anderem durch das Kopieren charakteristischer Twitter-Funktionen wie Hashtags und Trendthemen. Aber jetzt übt die Facebook-Muttergesellschaft ihren vielleicht bislang größten Schlag gegen Twitter aus.

Meta hat am Mittwoch offiziell eine neue App namens Threads gestartet, die einen Raum für Online-Konversationen in Echtzeit bieten soll, eine Funktion, die seit langem das Hauptverkaufsargument von Twitter ist.

Die App scheint viele Ähnlichkeiten mit Twitter zu haben, vom Layout bis zur Produktbeschreibung. Die Auflistung, die Anfang dieser Woche erstmals als Teaser erschien, unterstreicht ihr Potenzial, eine Fangemeinde aufzubauen und mit Gleichgesinnten in Kontakt zu treten.

„Die Vision von Threads besteht darin, eine Option und einen freundlichen öffentlichen Raum für Gespräche zu schaffen“, sagte Meta-CEO Mark Zuckerberg in einem Threads-Beitrag nach dem Start. „Wir hoffen, das zu nutzen, was Instagram am besten kann, und ein neues Erlebnis rund um Text, Ideen und die Diskussion darüber zu schaffen, was Ihnen auf dem Herzen liegt.“

Der Eintrag der App beschreibt sie als einen Ort, an dem Communities zusammenkommen können, um alles zu diskutieren, von den Themen, die ihnen heute am Herzen liegen, bis hin zu den aktuellen Trends.

„Was auch immer Sie interessiert, Sie können Ihren Lieblingsschöpfern und anderen, die die gleichen Dinge lieben, folgen und direkt mit ihnen in Kontakt treten – oder selbst eine treue Anhängerschaft aufbauen, um Ihre Ideen, Meinungen und Kreativität mit der Welt zu teilen“, heißt es liest.

Meta sagte, dass in Threads gepostete Nachrichten eine Begrenzung auf 500 Zeichen haben. Das Unternehmen sagte, es werde die App über Apples iOS und Android in 100 Länder bringen.

Nach dem Herunterladen der App werden Benutzer aufgefordert, ihre Instagram-Seite zu verlinken, ihr Profil anzupassen und denselben Konten zu folgen, denen sie bereits auf Instagram folgen. Das Erscheinungsbild ähnelt Twitter mit einem vertrauten Layout, einem textbasierten Feed und der Möglichkeit, andere Thread-Beiträge erneut zu posten und zu zitieren. Es vereint aber auch die bestehende Instagram-Ästhetik und bietet die Möglichkeit, Beiträge aus Threads direkt in Instagram Stories zu teilen. Verifizierte Instagram-Konten werden auch automatisch in Threads verifiziert. Thread-Konten können auch als öffentlich oder privat aufgeführt werden.

Die neue App reiht sich in eine wachsende Liste von Twitter-Konkurrenten ein und könnte angesichts der enormen Ressourcen von Meta und seines riesigen Publikums die größte Bedrohung für Twitter darstellen.

Dies geschieht auch inmitten zunehmender Unruhen bei Twitter, wo es am Wochenende zu einem Ausfall kam, gefolgt von der Ankündigung, dass die Website vorübergehend Beschränkungen für die Anzahl der Tweets eingeführt hat, die ihre Benutzer während der Nutzung der App lesen können.

Twitter-Inhaber Elon Musk sagte, diese Beschränkungen seien angewendet worden, „um dem extremen Ausmaß an Daten-Scraping und Systemmanipulation entgegenzuwirken“. Als Kommentar zum Start von Threads am Montag twitterte er: „Gott sei Dank werden sie so vernünftig geführt“ und wiederholte damit Berichte von Meta-Führungskräften, die offenbar Musks unberechenbares Verhalten anprangerten.

Seit der Übernahme von Twitter im Oktober hat Musk die Social-Media-Plattform auf den Kopf gestellt und Werbetreibende und einige ihrer bekanntesten Nutzer verärgert. Er sucht nun nach Möglichkeiten, die Plattform wieder auf Wachstumskurs zu bringen. Twitter angekündigt Montag, dass Benutzer bald für TweetDeck bezahlen müssen, ein Tool, mit dem Benutzer die Konten, denen sie folgen, organisieren und einfach überwachen können.

Auch Twitter versucht, in die Domain von Meta einzudringen. Im Mai fügte Twitter verschlüsselte Nachrichten hinzu und kündigte an, dass Anrufe folgen würden. Diese Entwicklungen könnten es der Plattform ermöglichen, mit Facebook Messenger und WhatsApp, die ebenfalls zu Meta gehören, zu konkurrieren.

Die eskalierende Rivalität zwischen den beiden Unternehmen scheint die Rivalität zwischen Musk und Meta-CEO Mark Zuckerberg nur noch verstärkt zu haben.

Als Antwort auf einen Tweet eines Benutzers über Threads im letzten Monat schrieb Musk: „Ich bin sicher, die Erde kann es kaum erwarten, ausschließlich unter Zucks Herrschaft zu stehen und keine anderen Optionen zu haben.“ In einem Folge-Tweet, Musk neckte die Idee eines Käfigkampfs mit Zuckerberg.

Zuckerberg konterte in einer Instagram-Story, indem er einen Screenshot von Musks Tweet mit der Überschrift „Sende mir den Standort“ veröffentlichte.

– Hanna Ziady von CNN hat zu diesem Bericht beigetragen.