Mark Moseley wurde der erste Spieler auf seiner Position, der den NFL MVP gewann. Er glaubt, dass das Kunststück niemals erreicht werden wird

CNN

—



Die Nachricht schaffte es auf die Titelseite der Washington Post, aber es gab keine glanzvolle Zeremonie oder einen roten Teppich, der für diesen großartigen NFL ausgerollt wurde, als er überraschend den prestigeträchtigsten Einzelpreis der Liga gewann.

Mark Moseley von den damaligen Washington Redskins (jetzt Commanders) wurde 1982 zum wertvollsten Spieler der NFL gewählt und war damit der erste und einzige Kicker, der diese Auszeichnung erhielt.

„Ich habe nicht einmal eine Trophäe oder einen Brief von der NFL oder sonst jemandem, außer dass ich auf der Titelseite der Washington Post war“, sagte Moseley gegenüber CNN Sport. „Das ist das einzige, was ich beweisen muss, dass ich der NFL MVP war.“

Um eine herausragende Einzelsaison zu krönen, erzielte Moseley auch zwei Field Goals und war bei allen drei seiner Extrapunktversuche erfolgreich, als die Redskins die Miami Dolphins beim Super Bowl XVII besiegten, als er in Washington DC und der Fußballfolklore unterging.

Dies war eine seltsame und verrückte NFL-Saison, die von Unterbrechungen und Streiks geprägt war – Mitte des Jahres gab es eine 57-tägige Pause und ein einmaliges Playoff-Turnier mit 16 Teams, um das beste Team der Liga zu ermitteln –, die jedoch mit persönlichem Erfolg endete für Moseley, die selbst er immer noch nicht ganz begreifen kann.

„Ich schätze, mein MVP-Award war einer, den man einfach zu schätzen wissen musste.“

Zu Beginn der Saison war Moseleys Position als Kicker Washingtons in Gefahr gewesen.

Moseley, der 1970 von den Philadelphia Eagles gedraftet wurde, hatte sich als zuverlässiger Veteran etabliert, obwohl sein geradliniger Kickstil langsam ausstarb.

Vor der Saison 1982 war ein neuer Cheftrainer, Joe Gibbs, von Washington ernannt worden, und die Franchise war sich einig, dass eine vollständige Überarbeitung des Kaders, einschließlich der Kicking-Position, erforderlich war.

„Der neue Trainerstab kannte mich wirklich nicht“, sagte Moseley. „Sie wussten nicht, wozu ich fähig war … Unser damaliger General Manager war Bobby Beathard.

„Bobby hatte versucht, viele Spieler aus der Vergangenheit aus der Organisation herauszuholen, weil es jetzt sein Team war. Er hat versucht, viele von uns zu ersetzen, und ich war einer von denen, die er zu ersetzen versuchte.“

Moseley wurde mitgeteilt, dass der Startjob an Rookie-Kicker Dan Miller vergeben werden sollte. Moseley tauchte jedoch hartnäckig zur Vorsaison auf und gewann schließlich die Position, nachdem Miller eine schlechte Leistung gezeigt hatte.

Moseley hat es nie bereut.

Die besten Fotos der NFL-Saison 2022



Er begann die Saison dort, wo er die vorherige beendet hatte, und stellte einen damaligen NFL-Rekord von 23 Field Goals in Folge auf, der am Ende der Saison 1981 begann.

Moseleys Legende wurde in den ersten beiden Wochen der Saison mit zwei Deadeye-Auftritten weiter gestärkt – darunter eine spielentscheidende Leistung gegen die Philadelphia Eagles.

Doch gerade als er in einen Rhythmus kam, kam die NFL-Saison zu einem abrupten Ende.

Nach Woche 2 streikten die Spieler der Liga für 57 Tage, da der größte Sportplatz der USA aufgrund eines Lohnstreits mit Teambesitzern zum Erliegen kam.

„Am Anfang wussten wir wirklich nicht, wie wir damit umgehen sollten. Es war anders, weil wir während der Saison nie einfach nicht gespielt hatten. Für die meisten von uns war es etwas ganz Neues“, sagte er.

„Das war eines der großartigen Dinge an diesem Team in diesen Jahren unter Trainer Gibbs: dass wir eine wirklich enge Familie waren und die Spieler zusammen blieben. Wir fingen tatsächlich an, selbst in einem Park drüben in Virginia zu üben.

„Und wir kamen jeden Morgen als Team zusammen und spielten und trainierten, liefen Verteidigung, Offensive und taten die Dinge, die wir tun mussten, um uns zusammenzuhalten.“

Als die NFL-Saison wieder aufgenommen wurde, wurde sie auf nur neun Spiele und ein Postseason-Turnier mit 16 Teams verkürzt.

Während der regulären Saison konnte Moseley fast nicht fehlen.

Er ging 20 von 21 bei Field Goals und stellte einen damaligen Rekord von 95,2% Abschluss auf, einschließlich einer Reihe von spielentscheidenden Darstellungen.

In Woche 6 erzielte er mit vier Field Goals alle Punkte Washingtons bei einem 12:7-Sieg gegen die St. Louis Cardinals (jetzt die Arizona Cardinals) und eine Woche später machte er erfolgreich zwei Kicks im vierten Viertel, um die Redskins zu überholen die New York Giants.

Seine Heldentaten am Ende des Spiels trugen dazu bei, sein Washingtoner Team auf einen 8: 1-Rekord zu heben, und bauten eine überzeugende Erzählung um Moseley auf.

Trotzdem sagt Moseley, dass er nie etwas über Auszeichnungen gehört habe, die auf ihn zukamen, bis er den Anruf erhielt, dass er als MVP-Finalist nominiert worden war.

„Ich war schockiert. Noch nie war ein Kicker nominiert, geschweige denn gewonnen. Und als ich nominiert wurde, war ich schockiert.“

Im Nachhinein glaubt Moseley, dass seine Nominierung teilweise auf die verkürzte Saison zurückzuführen war und dass kein einzelner Spieler aufgefallen war.

„Normalerweise gibt es jedes Jahr ein oder zwei Leute, die wirklich auffallen: Quarterbacks, Running Backs, Defensive Linemen, so jemand sticht wirklich hervor“, sagte er.

„Und aus irgendeinem Grund gab es in diesem Jahr, da es ein Streikjahr war und niemand, ein paar Jungs, die wirklich gute Saisons hatten, versteh mich nicht falsch – Dan Fouts und John Riggins und einige der Jungs, die dabei waren In den letzten fünf hatten sie hervorragende Saisons und sie alle haben es verdient, MVP zu sein.“

Trotz einiger Probleme in der Nachsaison baute Moseleys Schwung, um die Auszeichnung zu gewinnen, weiter auf.

Zusammen mit einigen schlagzeilenträchtigen Momenten, die er sammelte, und der „Seltsamkeit“ eines Kickers, der es unter die letzten fünf schaffte, war Moseley nun anscheinend ein Favorit auf den Sieg.

Er erinnert sich an einen Kommentar von Pittsburgh Steelers All-Pro-Linebacker Jack Hamm, der ihn in seiner Überzeugung bestärkte, dass er möglicherweise der erste Kicker ist, der die berühmte Auszeichnung gewinnt.

„‚Es tut mir wirklich weh, für einen Kicker als unseren MVP stimmen zu müssen, aber ich muss es tun, weil Sie es verdient haben’“, erinnert sich Moseley, als Hamm ihm sagte.

Am Ende, eine Woche bevor Washington auf das Spielfeld ging, um beim Super Bowl XVII im Rose Bowl in Pasadena, Kalifornien, gegen die Dolphins anzutreten, erhielt Moseley den Anruf, um seine historische persönliche Leistung zu bestätigen.

Obwohl er sagt, ein NFL MVP zu sein „öffnet einige Türen“, bedeutet ihm persönlich sein Ring für den Gewinn eines Meistertitels viel mehr.

„Nur dass wir einen Super Bowl gewonnen haben, ich war schon immer ein Teamplayer. Ich bin mit dem Fußballspielen aufgewachsen, habe alles gemacht. In der High School und im College habe ich in beide Richtungen gespielt, sowohl offensiv als auch defensiv und tretend, was ich immer gut konnte “, sagte er.

„Und erst als ich von den Philadelphia Eagles zu den Profis gedraftet wurde, entschied ich: ‚Nun, vielleicht konzentriere ich mich besser aufs Treten.‘ Es war also ein Schock, aber ich war stolz darauf, dass ich es geschafft hatte.“

Der MVP-Award der NFL ist seitdem zu einem von Quarterbacks dominierten Award geworden. Die Bedeutung der Position und der Druck, der auf ihren Schultern lastet, ist so groß, dass die Wähler immer wieder entschieden haben, dass der Gewinner des Preises ein Signalrufer sein sollte.

In seiner 65-jährigen Geschichte wurde der MVP-Award nur von 18 Nicht-Quarterbacks gewonnen – Jim Brown gewann ihn dreimal. Nur zwei Defensivspieler haben die Auszeichnung gewonnen: Defensive Tackle Alan Page im Jahr 1971 und Linebacker Lawrence Taylor im Jahr 1986.

Mit einem weiteren Quarterback, der es dieses Jahr wahrscheinlich gewinnen wird – Patrick Mahomes von Kansas City, Josh Allen von Buffalo und Joe Burrow von Cincinnati sind die Spitzenreiter – ist es unwahrscheinlich, dass wir jemals einen anderen Kicker sehen werden, der Moseleys Meisterleistung gleichkommt.

„Um ehrlich zu sein, glaube ich nicht, dass so etwas noch einmal passieren würde“, blickt Moseley auf seine MVP-Auszeichnung zurück.

„Aber die Kicker machen dort heute einen phänomenalen Job. Sie haben sich wirklich verbessert und die Qualität des Schusses, die Prozentsätze sind weit oben, sie treten längere Field Goals. Aber ich weiß nicht, ob ein Kicker jemals wieder die Möglichkeit haben wird, MVP zu werden.“