Marjorie Taylor Greene spielt den Aufstand im Kapitol erneut herunter und sagt, er wäre bewaffnet gewesen, wenn sie ihn angeführt hätte

Die Abgeordnete Marjorie Taylor Greene sagte am Wochenende, wenn sie den Aufstand vom 6. Januar 2021 im US-Kapitol angeführt hätte, „hätten wir gewonnen“ und die Menschen wären „bewaffnet“ gewesen.

„Ich komme nach Washington, ich schwöre am 3. Januar, ich werde beschuldigt, Aufstandsführungen gegeben zu haben, was ich urkomisch fand, weil ich nicht einmal die Toilette im Kapitol finden konnte. Wahre Geschichte“, sagte Greene, ein Republikaner aus Georgia, während er auf einer Veranstaltung des New York Young Republican Club sprach, laut einem vom Twitter-Nutzer geposteten Video @patriottakes. „Dann passiert der 6. Januar, und das nächste, was Sie wissen, ich habe die ganze Sache zusammen mit Steve Bannon hier organisiert. Und ich muss Ihnen etwas sagen: Wenn Steve Bannon und ich das organisiert hätten, hätten wir gewonnen. Ganz zu schweigen davon, dass es bewaffnet gewesen wäre. Ja. Siehst du, das ist der ganze Witz, nicht wahr?“

Greene fuhr fort: „Sie sagen, dass die ganze Sache geplant war, und ich sage: ‚Willst du mich verarschen?‘ Ein Haufen Konservativer, Unterstützer des Zweiten Verfassungszusatzes gingen ohne Waffen ins Kapitol und sie denken, wir hätten das organisiert? Ich glaube nicht.“

In einer Erklärung gegenüber CNN am Montag sagte Greene, sie sei sarkastisch und bestritt, wie sie es zuvor getan hatte, jegliche Beteiligung an den Unruhen vom 6. Januar.

„Meine Kommentare machten sich über Joe Biden und die Demokraten lustig, die mich seit dem 6. Januar kontinuierlich zur politischen Zielscheibe gemacht haben“, sagte sie.

Greene, deren öffentliches Image weitgehend auf ihrer Bereitschaft aufgebaut wurde, aufrührerische Äußerungen abzugeben und Randverschwörungstheorien anzunehmen, hat zuvor versucht, den tödlichen Aufstand zu rechtfertigen und ihn als „nur einen Aufruhr“ herunterzuspielen. Aber viele Randalierer, die sich an diesem Tag im US-Kapitol aufhielten, trugen Waffen wie Schlagstöcke und Stangen und mehrere Waffen, darunter ein Randalierer, der zwei geladene Handfeuerwaffen hatte und zu fünf Jahren Gefängnis verurteilt wurde.

Greenes jüngste Kommentare sind auch bemerkenswert angesichts der Aussicht, dass sie nächstes Jahr zu Ausschussaufgaben im von den Republikanern kontrollierten Repräsentantenhaus zurückkehren wird, und der Entschlossenheit des ehemaligen Präsidenten Donald Trump, die Ideologien hinter den Unruhen im Kapitol zu einem zentralen Thema seiner neuen Präsidentschaftskampagne zu machen.

Aber obwohl sie versucht hat, den tödlichen Aufstand öffentlich herunterzuspielen, zeigen Textnachrichten von ihr an den damaligen Stabschef des Weißen Hauses, Mark Meadows, die CNN erhalten und dem Komitee vom 6. Januar übergeben wurden, wie sie Trump anfleht, die Gewalt an diesem Tag zu stoppen.

„Mark, mir wurde gerade gesagt, dass sich im ersten Stock des Kapitols ein aktiver Schütze befindet[.] Bitte sagen Sie dem Präsidenten, er soll die Leute beruhigen[.] So kann man nichts lösen“, schrieb sie.

Das Weiße Haus verurteilte am Montag Greenes Äußerungen und nannte es „gewalttätige Rhetorik“ und einen „Schlag ins Gesicht“ für die Strafverfolgungsbehörden und Familien, die an diesem Tag Angehörige verloren hatten, als sie das US-Kapitol verteidigten.

„Es verstößt gegen unsere Grundwerte als Land, wenn ein Mitglied des Kongresses wünscht, das Gemetzel vom 6. Januar wäre noch schlimmer gewesen, und sich damit zu rühmen, dass ihr ein bewaffneter Aufstand gegen die Regierung der Vereinigten Staaten gelungen wäre“, sagte der Sprecher des Weißen Hauses Andrew Bates in einer Erklärung gegenüber CNN.