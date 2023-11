Mariska Hargitay bittet Fotografen, ihre Halskette zu vergrößern

Sie haben das Recht zu schweigen oder zuzuhören Mariska Hargitay.

Der Recht & Ordnung: SVU Die Schauspielerin hatte während ihrer Teilnahme an der 2023 einen ganz besonderen Wunsch Glanz Auszeichnung „Frauen des Jahres“ am 7. November in New York City. Während sie auf dem roten Teppich posierte, bat Mariska die Fotografen, ihre goldene Halskette zu vergrößern, die eine Hommage an sie darstellte Glanz Preisträger Brooke Shields.

„Jemand geht ganz nah an meine Halskette heran, weil ich ein ‚B‘ für Brooke trage“, sagte Mariska den Fotografen in einem von der Zeitschrift geteilten Instagram-Video. „Kannst du es sehen? Kannst du super eng werden?“

Natürlich folgten die Fotografen diesem Beispiel und machten Fotos von der 59-Jährigen, wie sie ihre glänzenden rosa Lippen kräuselte und auf das zierliche Accessoire zeigte, das an ihrer Brust baumelte.

Was den Rest von Mariskas Aussehen betrifft? Sie kombinierte ihre „B“-Halskette mit einem auffälligen schwarzen Kleid von Gabriela Hearst mit tiefem Ausschnitt und rechteckigen Goldverzierungen. Sie vervollständigte ihr Ensemble mit einer transparenten Sonnenbrille, die sie herunterzog und den Fotografen ein schüchternes Lächeln schenkte, bevor sie den roten Teppich verließ.