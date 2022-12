Marion-Dönhoff-Preis für Memorial-Mitbegründerin Scherbakowa | NDR.de – Nachrichten

Stand: 04.12.2022 15:56 Uhr Am Sonntag wurde im Deutschen Schauspielhaus in Hamburg der Marion-Dönhoff-Preis für Völkerverständigung und Versöhnung verliehen. In diesem Jahr ging er an die Mitbegründerin der russischen Menschenrechtsorganisation Memorial, Irina Scherbakova. Tafel Deutschland erhielt den Förderpreis.

Bundeskanzler Olaf Scholz (SPD) hielt die Laudatio auf Scherbakowa. Vor dem Hintergrund des russischen Angriffskriegs in der Ukraine sei die Auszeichnung Scherbakovas ein „klares politisches Signal zur richtigen Zeit“, sagte Scholz. Leute wie der 73-jährige russische Historiker sendeten die Botschaft, dass „ein anderes, besseres, strahlenderes Russland möglich ist“.

Memorial bekommt auch den Friedensnobelpreis

Die Jury des Preises würdigte Scherbakova für ihren Einsatz für die Demokratisierung und Humanisierung der russischen Gesellschaft. Seit Jahrzehnten ist sie an der Aufklärung der Verbrechen des Stalinismus beteiligt. Ihre Organisation Memorial, die letztes Jahr in Russland verboten wurde, wird nächste Woche zusammen mit anderen Menschenrechtsaktivisten aus Weißrussland und der Ukraine in Oslo sein auch den Friedensnobelpreis.

Sherbakova: „Da ist dieses andere Russland“

Sherbakova sagte, als Historikerin habe sie immer gedacht, dass sie Freiheit und Demokratie sichern könne, indem sie sich mit dem Stalinismus auseinandersetze. „Wenn wir den Leuten zeigen, wie es war, vor allem der jüngeren Generation, dann sind sie gegen die Versuchungen einer neuen Diktatur geimpft“, glaubt sie. Die Realität sieht im Moment anders aus. „Wenn man sieht, wie sein Lebenswerk von einer Diktatur mit Füßen getreten wird, ist das gefährlich, aber auch der Reiz der Hoffnungslosigkeit“, warnte sie. Aber für sie ist es wichtig, den Menschen zu zeigen: „Es gibt dieses andere Russland, es schweigt nicht.“

Förderpreis für den Tisch

Der diesjährige Förderpreis ging an die Tafel Deutschland. Es gehöre zur „bitteren Wahrheit unseres Landes, dass viele Menschen aus den unterschiedlichsten Gründen in Armut leben“, sagte Hamburgs Zweite Bürgermeisterin Katharina Fegebank (Grüne) in ihrer Laudatio. Die mehr als 960 Tafeln in ganz Deutschland machten mit ihren mehr als 60.000 Helfern auf Lebensmittelverschwendung aufmerksam und sorgten dafür, „dass Lebensmittel dort ankommen, wo sie hingehören: nämlich auf den Teller“. In Krisenzeiten hat die Tafel Herausragendes geleistet. „Ihre Arbeit ist heute wichtiger denn je“, sagte Fegebank.

Die Preise sind jeweils mit 20.000 Euro dotiert

Die mit jeweils 20.000 Euro dotierten Preise der „Zeit“ und der „Zeit“-Stiftung Ebelin und Gerd Bucerius sowie der Marion-Dönhoff-Stiftung werden zum 20. Mal verliehen. Benannt sind sie nach der ehemaligen „Zeit“-Redakteurin Marion Gräfin Dönhoff, die 1909 in Königsberg geboren wurde und 2002 in Hamburg starb.

