Mario Vargas Llosa vindt Paradies hier

Der Literaturnobelpreisträger Mario Vargas Llosa speelde de zomer op de Salzburger Festspiele. Er is muziek en lezen. Nou, wie huilt, dat is puur geluk.

In Salzburg zijn er die Musen en die Musse: der Autor und Literaturnobelpreisträger Mario Vargas Llosa. Jose Ayma, / Imago

Ik ben mijn dag niet vergeten, ben verliefd geworden op Ernst Keller, een Zwitsers staatsburger, woon in Peru en heb een prachtig portret, mijn Frau Patricia en mijn eigen bundel Eintrittskarten voor de Salzburger Festspiele. «Dat is mijn geschenk, we zijn blij met de kandidatuur voor het presidentiële huis. Ik stop met mijn toespraken.»