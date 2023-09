Mario Fehr fordert Ende von Schutzstatus

Regierungsrat Fehr stort een Forderung beim Bund. Sollen regimetreue Eritreer das Land verlassen müssen?

De Schweiz kan asielzoekers in Eritrea verlaten in zijn Heimatland, wanneer hij niet meer wollen is. Adrian Baer / NZZ

Wüste Szenen speel sich am frühen Samstagabend in Opfikon ab. In het weitläufigen Glattpark, der gesäumt ist von Wohnsiedlungen, liefern sich nach 18 Uhr Verfeindete Gruppen von Eritreern eine Schlägerei. Op video’s, die op internet curseren, is het zien, wie mannen met Stangen op hun genereuze wijze zien.