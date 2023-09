Nach Angaben des Pentagons hat die achtmonatige Sperrung von Tuberville mehr als 300 Beamte dazu gezwungen, ihre derzeitigen Einsätze zu verlängern oder auf vorübergehende Einsätze geschickt zu werden, um die Blockade abzuwarten. Es hat auch jeglichen Aufstieg junger Offiziere erstickt, den Status von noch mehr Militärangehörigen eingefroren und Militärfamilien in der Schwebe gelassen.

Trotz der Kritik von Mitgliedern seiner eigenen Partei hat Tuberville versprochen, nicht nachzugeben, bis das Pentagon seine neue Politik aufhebt, Militärangehörige zu entschädigen, die in einen anderen Staat reisen, um Abtreibungen und andere reproduktive Behandlungen durchführen zu lassen.

„Unsere potenziellen Gegner sind aufmerksam“, sagte Kendall am Dienstag auf CNN zu Moderator Jake Tapper. „Es wirkt sich darauf aus, wie sie die Vereinigten Staaten und unsere militärischen Fähigkeiten und unsere Unterstützung für das Militär sehen. Das muss aufhören.“

„Es ist einfach beispiellos, unpolitische Generaloffiziere und Flaggoffiziere auf diese Weise anzugreifen“, sagte Wormuth. „Es nimmt unsere unpolitische Militärinstitution. Das ist ein Kernprinzip unserer verfassungsmäßigen Demokratie und untergräbt ihr Fundament.“

Das gemeinsame Interview am Dienstag fand einen Tag statt, nachdem das Trio in der Washington Post einen Leitartikel verfasst hatte, in dem es Tuberville aufforderte, seine Blockade zu beenden.