Marine Le Pen schweigt en maakt winst

Eine Mehrheit der Franzosen zal nach tagelangen Unruhen vor allem, dass Ruhe und Ordnung zurückkehren. Die Rechtspopulistin Marine Le Pen kan hoffen, als de Krise de nieuwe Wähler brengt, ohne dat ze dat zouden doen in andere sagen muss.

Marine Le Pen presenteert zichzelf als Verantwortungsvolle Politikerin – die Polemik überlässt sie ihrem Nachfolger an der Spitze des RN. Stephanie Lecocq/Reuters

Im Lärm der Krawalle auf den Strassen Frankreichs and in den Medien kunnen snel übersehen zijn, dass sich een diskret zurückhält: de ehemalige Präsidentschaftskandidatin Marine Le Pen vom Rechtpopulistische Rassemblement National (RN). Het is offensief dat de Gewalt als Wortführerin der Rechten Opposition nur nutzt. Maar dat zal niet herumposaunen zijn. Hoe dan ook, dass das Chaos in alle richtingen die de sympathie van iedereen krijgen.