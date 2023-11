Marihuanakonsum erhöht das Risiko für Herzinfarkt, Herzinsuffizienz und Schlaganfall: Studien

Zwei Studien haben ergeben, dass ältere Erwachsene, die Marihuana konsumieren, im Krankenhaus ein höheres Risiko für einen Herzinfarkt oder Schlaganfall haben als Nichtkonsumenten und bei täglichem Marihuanakonsum häufiger an einer Herzinsuffizienz erkranken.

Die beiden Studien, die noch nicht veröffentlicht wurden, wurden am Montag auf den Scientific Sessions der American Heart Association in Philadelphia vorgestellt. Beide Studien schlossen Cannabiskonsumenten aus, die auch Tabak rauchen, um sich ausschließlich auf die kardiovaskulären Auswirkungen des Marihuanakonsums zu konzentrieren.

Die AHA rät vom Rauchen von Tabak oder Marihuana ab, da diese möglicherweise schädliche Auswirkungen auf Herz, Lunge und Blutgefäße haben.

„Die neuesten Forschungsergebnisse zum Cannabiskonsum deuten darauf hin, dass das Rauchen und Inhalieren von Cannabis die Konzentration von Carboxyhämoglobin (Kohlenmonoxid, ein giftiges Gas) und Teer (teilweise verbrannte brennbare Stoffe) im Blut erhöht, ähnlich wie die Auswirkungen des Inhalierens einer Tabakzigarette, die beide miteinander in Zusammenhang stehen.“ zu Herzmuskelerkrankungen, Brustschmerzen, Herzrhythmusstörungen, Herzinfarkten und anderen schwerwiegenden Erkrankungen führen“, sagte Robert Page II, Professor an der Skaggs School of Pharmacy and Pharmaceutical Sciences der University of Colorado, in einer Erklärung.

Laut CNN ist die Zahl der Senioren ab 65 Jahren, die angeben, Marihuana zu rauchen oder Esswaren zu konsumieren, in den letzten Jahren gestiegen und hat sich zwischen 2015 und 2018 sogar verdoppelt.

Eine der am Montag vorgestellten Studien ergab, dass sich häufiger Marihuanakonsum negativ auf Menschen mit chronischen Erkrankungen wie Bluthochdruck, Cholesterin oder Diabetes auswirkt. Die Forscher fanden heraus, dass Menschen, die Marihuana konsumieren, im Krankenhaus ein um 20 % höheres Risiko hatten, einen Herzinfarkt oder Schlaganfall zu erleiden.

Darüber hinaus senkt das Rauchen von Marihuana kurzfristig den Blutdruck, was bei ausreichendem Absinken zu einem Schlaganfall führen kann. Über einen längeren Zeitraum hinweg kann der Konsum von Marihuana zu einem Anstieg des Blutdrucks führen, der zu Herz-Kreislauf-Schwierigkeiten führen kann.

Die zweite Studie, die von den National Institutes of Health gesponsert wurde, ergab, dass tägliche Marihuanakonsumenten im Vergleich dazu häufiger eine Herzinsuffizienz entwickeln – wenn das Herz nicht sauerstoffreiches Blut pumpt, um andere innere Organe so effizient wie möglich zu unterstützen Personen, die angaben, nicht zu rauchen.

Nach Angaben der US-amerikanischen Zentren für die Kontrolle und Prävention von Krankheiten leiden etwa 6,2 Millionen Erwachsene in den Vereinigten Staaten an Herzversagen.

„Wir wollen der Bevölkerung qualitativ hochwertige Informationen über den Marihuanakonsum liefern und dazu beitragen, politische Entscheidungen auf staatlicher Ebene zu treffen, Patienten aufzuklären und medizinisches Fachpersonal anzuleiten“, leitender Studienautor Yakubu Bene-Alhasan, MD, MPH, a sagte der niedergelassene Arzt von Medstar Health in Baltimore in einer Erklärung.