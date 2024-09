Stand: 21.09.2024 00:01 Heute wäre der kanadische Musiker Leonard Cohen 90 Jahre alt geworden. Aus diesem Anlass ist die Dramaserie ab Sonntag als weltweite Online-Premiere in der ARD-Mediathek verfügbar – parallel zur Ausstrahlung im norwegischen Fernsehen.

Die acht Folgen der in Norwegen und Griechenland gedrehten Dramaserie, einer NDR/SWR/WDR-Koproduktion mit dem norwegischen Sender NRK, stehen ab dem 22. September in der ARD Mediathek zur Verfügung – parallel zur Ausstrahlung im norwegischen Fernsehen. Der NDR sendet die ersten Folgen dann ab dem 2. Oktober immer mittwochs.

Weitere Informationen

„So long, Marianne – Eine Leonard Cohen-Serie“ in der ARD Mediathek extern

Große Liebesgeschichte: Leonard Cohen und Marianne Ihlen

Die Dramaserie spielt in den Jahren 1960 und 1967 und erzählt die legendäre Liebesgeschichte zwischen dem kanadischen Sänger und Dichter Leonard Cohen und der Norwegerin Marianne Ihlen. Mit starken Bildern und tollen Songs geht es in der achtteiligen Serie um das Jungsein und die Suche nach dem richtigen Platz in der Welt.

Es ist die Geschichte einer Liebe über den Tod hinaus, zwischen zwei ganz normalen jungen Menschen. Einer von ihnen wird ein Weltstar.

Serie erzählt die Geschichte einer Begegnung

Leonard besitzt einen eigenwilligen Humor und ist voller Selbstzweifel, doch seine ersten poetischen Lieder fesseln sein Umfeld. Marianne hingegen fühlt sich an den Vater ihres Sohnes Axel gekettet, obwohl dieser sie ständig betrügt. Erst die Begegnung mit Cohen ermutigt sie, sich davon zu lösen und mit ihm eine Liebe zu leben, in der es keine besitzergreifenden Ansprüche gibt.

Seine Liebe zu ihr scheint bedingungslos und Marianne kann die Freiheit immer schwerer ertragen. Zurück in Norwegen bietet sich ihr die Möglichkeit, ein sicheres und geordnetes Leben zu führen. Dies stellt ihre Beziehung auf die Probe. Leonard Cohen kehrt nach Kanada zurück, doch ohne Marianne und den gemeinsamen Sohn fehlt ihm die Stabilität. Können die beiden nur auf Hydra glücklich werden? Die beiden verbindet eine intensive Liebesbeziehung, die sie für den Rest ihres Lebens prägen wird.

Mittwoch, 2. Oktober ab 23.30 Uhr, Folgen 1-4 (jede Folge 50 Minuten)

Mittwoch, 9. Oktober ab 23.30 Uhr, Folgen 5-8 (jede Folge 50 Minuten)

Historischer Hintergrund zur Entstehung der Serie

Als Leonard Cohen 2016 von Freunden erfuhr, dass seine große Liebe Marianne Ihlen bald sterben würde, schrieb er ihr in einem berühmten Brief, dass er ihr bald folgen würde: „Da ich weiß, dass ich dir so nahe bin, kannst du einfach deine Hand ausstrecken, und ich denke, du wirst meine erreichen.“ In der Serie streckt Marianne Ihlen (in dieser Szene gespielt von Lise Fjeldstad) ihre Hand aus und berührt den jungen Leonard (Alex Wolff), der für sie tanzt.

In dieser wohl berührendsten Szene der Serie des norwegischen Regisseurs und Schöpfers Øystein Karlsen ist vor allem sein Mut zur Verdichtung der Geschichte beeindruckend: Karlsen und sein Co-Autor Jo Nesbø adaptieren die realen Lebensstationen von Cohen und Ihlen und lockern die Geschichte immer wieder mit modernen Erzählelementen auf. In Szenen, in denen Wolff direkt in die Kamera spricht oder als testosterongeladener Jugendlicher vor dem Spiegel posiert, erlebt das Publikum die Geschichte zweier moderner Helden, die auf der Suche nach ihrem Selbstbild sind – wie Social-Media-Nomaden aus der Gegenwart.

Regie: Øystein Karlsen und Bronwen Hughes

Zum Ensemble gehören Alex Wolff (Leonard Cohen), Thea Sofie Loch Næss (als junge Marianne Ihlen), Lise Fjeldstad (als ältere Marianne Ihlen), Noah Taylor (George Johnston), Anna Torf (Charmian Clift). Die Drehbücher wurden von Øystein Karlsen, Jo Nesbø und Tony Wood geschrieben, die Regisseure waren Øystein Karlsen und Bronwen Hughes.

Weitere Informationen

Der kanadische Musiker wäre diese Woche 90 Jahre alt geworden. Houdus spricht ihn in der Serie „So long, Marianne“, die am Sonntag in der ARD Mediathek startet. mehr

15 Minuten Der Liedermacher wurde am 21. September 1934 geboren. „Suzanne“, „So long Marianne“, „Hallelujah“ – seine Lieder wurden berühmt. 15 min