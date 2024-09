Twee Schlagerstars verabschieden zichzelf. Marianne en Michael Hartl brengen de dag zelfstandig door op het Münchner Oktoberfest.

Marianne en Ehemann Michael Hartl genoten van hun laatste Oktoberfest en genoten van het grote podium. Ik kijk uit naar „Wiesn Platzkonzert 2024“ ihr letztes Konzert. „Om van Beieren te genieten is een geweldige ervaring in München en de natuurlijke omgeving van onze gasten, en om van onze ervaring te genieten, is het voor mij een genoegen om in München te genieten van een maaltijd“, aldus Marianne Hartl. „Het is ongelooflijk mooi. Ik ben dankbaar voor mijn leven met mijn man, een heel leven.“

De Karriere des Duos Marianne und Michael is festijn met de Bayerische Landeshauptstadt verbonden: het echtpaar woonde in 1973 met een reis in Münchner „Platzl“ weet gelernt en begon een gemeenschappelijke carrière. 1979 erfgenamen en bekamen zwei Söhne. Het gezin is totaal afwezig, „mijn Buben, mijn Schwiegertöchter en onze vier alleenstaande kinderen“, met Marianne Hartl op het podium.

„Ik ben zo dankbaar en blij met deze prachtige carrières die we hebben gehad. En daarom zingen ze graag“, zei hij. „Wir sagen danke, für die Treue unserer Fans.“ Ik ben verbonden met het duo met de Oktoberfestkapel en een mengelmoes van hits, waaronder „Wannt endlich d’Musi an“, zum Besten.

In een interview met t-online toespraak Marianne Hartl Eind 2023 over de Hintergründe für ihren Abschied. „De mens moet wissen als de mens sollte hoort. Michael en ik hebben besloten dat dit ons leven is, en geen nieuwe vormen. We leven in ons gouden jaar, en dat is ons gewicht.“