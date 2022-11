Mariah Careys Zwillinge stehlen allen die Show bei Macy’s Thanksgiving Day Parade

Überraschung!

Wie Mariah Carey Sie und ihr Ex-Mann führten ihren Hit „All I Want for Christmas Is You“ bei der Macy’s Thanksgiving Day Parade 2022 in New York City am 24. November auf Nick Kanoneseine Zwillinge, marokkanisch und MonroeSie stahl allen die Show mit entzückenden Cameos auf der Bühne.

Die 11-jährigen Geschwister, die zu beiden Seiten ihrer Mutter auftauchten, tanzten in großen geöffneten grünen Geschenken, bevor sie heraustraten, um beim Abschluss der Nummer zu helfen, woraufhin ein Weihnachtsmann für das große Finale auf einem Festwagen die 34th Street entlang gebracht wurde.

Marokkanerin trug ein rotes Sweatshirt, eine schwarze Hose und eine goldene Kette, während Monroe als Fee in einem weißen Tutu, einer Tiara und Flügeln verkleidet war. Die Outfits der Zwillinge entsprachen denen, die von erwachsenen Mitgliedern des Ersatztanzensembles getragen wurden.

„Frohes Thanksgiving!!!“ Mariah, die für die Aufführung in ein rotes Meerjungfrauenkleid und eine Tiara gekleidet war, schrieb auf Instagram. „Dankbar und so stolz auf meine wundervollen Kinder Roc und Roe, dankbar für das Lambily und für die kostbaren Momente im Leben.“

Der Popstar, der oft als „Weihnachtskönigin“ bezeichnet wird, fügte hinzu: „Jetzt ist es wirklich soweit!!!“