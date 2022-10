Mariah Carey Zwillinge mit „Diva“-Tochter Monroe in süßen Fotos

Sie gehören zusammen.

Mariah Carey bewies ihre Tochter Monroe tritt in ihre fabelhaften Fußstapfen und teilt am 23. Oktober entzückende Bilder der beiden Zwillinge auf Instagram.

Auf einem Foto mit der Überschrift „Roe Roe Diva! … And Mimi“ ist das Mutter-Tochter-Duo in ähnlichen schwarzen Rock-Ensembles gekleidet, mit Mariah in himmelhohen, juwelenbesetzten Stiletto-Sandalen und Monroe in Kniestrümpfen und Converse-Turnschuhen. Beide tragen geflochtene lockige Frisuren und ein meilenweites Lächeln.

Auf dem anderen Bild nennt die „Always Be My Baby“-Sängerin die 11-Jährige ihren Schmetterling, während sie draußen auf der Straße posieren.

Heidi Klum– die kürzlich eine Partnerschaft mit ihrer eigenen 18-jährigen Tochter eingegangen ist Leni in einer Intimissimi-Werbekampagne – zeigte ihre Liebe in den Kommentaren, indem sie Smiley-Herzaugen und rote Herz-Emojis fallen ließ. Der Freund des Grammy-Gewinners Bryan Tanaka hinterließ auch rote Herz-Emojis auf jedem Beitrag.

Mariah, 52, begrüßte Monroe und ihren Zwillingsbruder marokkanisch im April 2011 mit ex Nick Kanone. Das ehemalige Ehepaar schloss seine Scheidung im Jahr 2016 nach acht Jahren Ehe ab und er begrüßte acht weitere Kinder mit fünf weiteren Partnern. Einer von ihnen, Abby de la RosaSie ist derzeit schwanger, hat die Vaterschaft ihres Kindes jedoch nicht bestätigt, obwohl Nick sie Anfang dieses Monats auf Babymoon mitgenommen hat.