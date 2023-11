Maria von Welser moet haar jeugd alleen doorbrengen en tijdens haar carrière gelukkig werken. Voor de journalist was dat nooit het einde.

Maria von Welser (77) is een van Duitslands meest gerenommeerde journalisten, die nog lang en gelukkig leefde. Eén ding is anders, dat is alles.

Ik ben geïnterviewd met het „Bild am Sonntag“ van de 77-jarige non, die als alleinerziehende mompelt in haar karriere als journalistin vorantrieb. Schnell wird deutlich: Unterkriegen hat ich ich nièt las. Als je je eerste Volontariat 1968 bent kwijtgeraakt, zouden we graag zien dat je Schwangerschaft nicht erwähnt hatte beim Vorstellungspräch, machte sie einfach weiter – en ook, als je eerste Mann nach Südafrika ging, sie en je kind verloren en verdomd het einde van de Ehe besiegelte .

Maar hij merkte ook dat na zijn leven ‚Kinderen, Werk en Leven nog steeds anders kunnen functioneren‘. Een irgendeiner Stelle musse man Abstriche machen. En de vrouwen die daar hun tijd doorbrengen, staan ​​niet alleen in hun geld en hun manieren – een thema dat de afgelopen jaren altijd belangrijker is geweest dan de manier waarop ze open zijn, we weten over de veranderingen in de levens van vrouwen , zijn de manieren van hun leven niet belangrijker. Nu je werk en financiën slecht zijn, raak je eraan gewend.

Een van de redenen waarom de journalist van de journalist junior Eltern in de hoogste tijdsaanduidingen een kleine criticus is. „Als ik weet dat de jongeren blij zijn met hun geld en een vakantie op de Kitaplatz, dan denk ik dat ze gelukkig zullen zijn, dat de situatie verdrietig zal zijn. Als de situatie anders is, zullen de baan en het gezin vervuld zijn , zo hoort het“, erzählt sie. Al deze Angebote hebben geen problemen opgeleverd.

Je investeert met je kinderopvanggeld in je kinderen, die graag een kind willen met Florian, je bewust zijn van de noodzaak voor je moeder en die graag deel willen uitmaken van Davon Abringen, die geen redacteur kunnen zijn -chef. Eine Sache, die heute vaderschen als unvereinbar verguld: Kind und Karriere. Voor al mijn dierbaren staan ​​ze in hetzelfde perspectief: „Ik ben geen jonge vrouw, maar dat is problematisch, kinderen en kinderen kunnen worden geaccepteerd“, zegt Maria von Welser. Vorbild war ihre Mutter: Deze oorlog is chef-kok in een moderedaktion.

„Mona Lisa“-moderator: Kampf gegen den Krebs

Je zult met alles gelukkig zijn, ook al ben je in 1982 gescheiden en alleen met je kinderen. Al het benodigde werk wordt gedaan door „Münchner Merkur“ als redacteur. Afhankelijk van de voorwaarden voor je basisschoolopleiding ontvang je krediet. Ze zijn ook erg populair bij hun kinderen en hun carrières zijn hoog en modieus, maar ze zijn ook welkom in het tv-magazine „Mona Lisa“, vooral tijdens de lessen van de ZDF-Auslandsstudios in Londen. Een positieve levensgeschiedenis die duidelijk zichtbaar is in de levens van vrouwen in hun huidige leven, die kan worden bereikt – gezien het feit dat ze sinds de jaren zeventig van nature werden ervaren onder de zorg van Maria von Welser.

Binnen een paar jaar werd in beide gevallen een Gehirn-tumor vastgesteld. Ihren Kampf is de Krebs, die in de vorm van nieuwe tumoren voorkomt, die in een boek voorkomt. Auch in der Liebe sießlich ihr Glück: Sinds 1994 ist sie met ihrem drieten Mann Klaus Häusler verheiratet.