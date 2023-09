Maria Peschel-Gutzeit war 30 Jahre lang als Familienrichterin in Hamburg tätig, bevor sie erste Senatspräsidentin am Hanseatischen Oberlandesgericht wurde. Mittlerweile ist sie im Alter von 90 Jahren verstorben.

Der ehemalige Justizsenator in Hamburg und Berlin, Lore Maria Peschel-Gutzeit, ist tot. Der ehemalige SPD-Politiker sei am vergangenen Samstag in Berlin gestorben, sagte ein Sprecher der Berliner SPD am Montag unter Berufung auf die Anwaltskanzlei Peschel-Gutzeit, Fahrenbach & Breuer. Sie war 90 Jahre alt. Zuvor hatte „Bild“ berichtet.

Von 1991 bis 2001 war Peschel-Gutzeit als Justizsenatorin in beiden Stadtstaaten tätig, zunächst in Hamburg und dann in Berlin und dann noch einmal in Hamburg. Zuvor war sie mehr als drei Jahrzehnte von 1960 bis 1991 als Familienrichterin in Hamburg tätig, wo sie 1984 erste Senatspräsidentin am Hanseatischen Oberlandesgericht (OLG) wurde.

cl

DPA