BRÜSSEL – Der Kartellchef der Europäischen Union versuchte, das Richtige zu tun, indem er einen renommierten US-Professor zum führenden EU-Wettbewerbsökonomen ernannte.

„Ich wollte nur die richtige Person finden und es auf die richtige Art und Weise tun, und dann passiert Scheiße“, sagte Margrethe Vestager am Freitag einem POLITICO-Reporter im japanischen Ramen-Restaurant Unamido in der Nähe des Flagey-Platzes in Brüssel.

Die dänische Kommissarin, die es mit mindestens einem schreienden Big-Tech-Manager und dem Gift des US-Präsidenten zu tun hatte, musste letzte Woche einen möglicherweise verheerenden Rückschlag hinnehmen, als sie Fiona Scott Morton, die als eine der „besten Ökonomen der Welt“ auf ihrem Gebiet bezeichnet wird, für die einflussreiche Rolle der Chef-Wettbewerbsberaterin der EU ausgewählt hatte.

Die Scheiße, oder besser gesagt la merde, kam im Wesentlichen aus einer Richtung – als der französische Präsident Emmanuel Macron zusammen mit anderen französischen Politikern die Europäische Kommission dafür kritisierte, dass sie einen Amerikaner für den Spitzenposten in der EU ausgewählt hatte. Macron sagte, weder die USA noch China würden etwas Ähnliches zulassen und es wäre „äußerst besorgniserregend“, wenn kein qualifizierter EU-Ökonom diese Aufgabe übernehmen könnte.

Scott Morton zog sich daraufhin als potenzieller Chefökonom zurück und verwies auf „die politische Kontroverse, die aufgrund der Auswahl eines Nicht-Europäers“ für die Stelle entstanden sei.

Die Kommission muss sich nun wieder ans Reißbrett begeben, um den Posten eines Wirtschaftswissenschaftlers zu besetzen, den sie bis September besetzen wollte – genau zu dem Zeitpunkt, an dem sie Entscheidungen darüber treffen soll, welche Big-Tech-Gatekeeper-Unternehmen mit einer regulatorischen Zwangsjacke konfrontiert werden.

Die im März ursprünglich ausgeschriebene Stelle – ohne die üblichen Kriterien einer EU-Bürgerschaft – zog nur 11 Kandidaten an, von denen Scott Morton der qualifizierteste war, so die Kommission.

„Wir haben offensichtlich einen politischen Fehler gemacht“, sagte ein Kommissionsbeamter, dem Anonymität gewährt wurde, um sich frei äußern zu können. „Wir hätten vorhersehen können, dass die Franzosen, die eine Art Hassliebe zu den USA pflegen, so reagieren würden.“

„Wir dachten, dass wir die beste Wettbewerbsbehörde der Welt seien, dass wir nichts beweisen müssten und dass wir das Spiel öffnen könnten, um das Allerbeste herauszuholen“, sagte der Beamte gegenüber POLITICO.

Es ist ein seltener Fehltritt für Vestager, der in der Vergangenheit den französischen Zorn über den Widerstand der EU gegen große Deals, die „europäische Champions“ hervorbringen könnten, in der Vergangenheit geschickt in den Griff bekommen hat, ebenso wie die französischen Beschwerden im letzten Jahr, dass das Unternehmen mehr Flexibilität benötige, um Unternehmen in Schwierigkeiten staatliche Unterstützung zu gewähren.

