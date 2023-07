CNN

Fran Drescher, Präsidentin der Screen Actors Guild-American Federation of Television and Radio Artists (SAG-AFTRA), gab am Donnerstag auf einer Pressekonferenz in Los Angeles bekannt, dass die Gewerkschaft, die Hollywood-Schauspieler vertritt, in den Streik treten wird.

„Es ist offiziell, dass @sagaftra für den Streik gestimmt hat. Wir werden uns ab morgen der @wgawest @wgaeast an den Streikposten anschließen“, schrieb Yvette Nicole Brown am Donnerstag in einem Beitrag auf ihrer Instagram-Seite, als die Nachricht vom Streik offiziell wurde.

Sie fügte hinzu: „Zur Vorbereitung kamen wir letzte Woche alle zusammen, um unsere Schilder zu erstellen. Ich war auf Stöcken! Wenn du dank des perfekt platzierten Klebebands ohne einen Splitter da draußen bist, denk an dich, Mädchen! #UnionStrong.“

Die offizielle Streikerklärung erfolgt, nachdem die Gespräche des Verhandlungsausschusses von SAG-AFTRA mit großen Studios und Streaming-Diensten über einen neuen Vertrag gescheitert sind, selbst nachdem die ursprüngliche Frist für den Abschluss eines Vertrags um Wochen verlängert und ein Bundesvermittler eingeschaltet wurde.

Der Streik soll am Donnerstagabend um Mitternacht PT in Kraft treten, aber viele Akteure haben bereits vor seinem offiziellen Beginn über die Auswirkungen gesprochen, die er haben wird.

Auf dem roten Teppich der „Oppenheimer“-Premiere in London – wenige Augenblicke bevor die Besetzung aus Solidarität mit dem Streik den Raum verließ – Matt Damon erzählt Frist, dass ein Streik Auswirkungen auf seine neue Produktionsfirma haben wird, die er mit Ben Affleck gegründet hat.

„Für die Schauspieler wird es hart, bei 160.000 Schauspielern. Niemand will eine Arbeitsunterbrechung“, fügte Damon hinzu. „Aber wenn unsere Führung sagt, dass der Deal nicht fair ist, müssen wir durchhalten, bis wir einen Deal bekommen, der für die arbeitenden Akteure fair ist.“

Margot Robbie, die im kommenden „Barbie“-Film die Hauptrolle spielt, sagte Sky News während der Londoner Premiere des Films am Mittwochabend, dass sie einen SAG-AFTRA-Streik „absolut“ unterstütze.

„Ich unterstütze alle Gewerkschaften voll und ganz und bin Teil der SAG, daher würde ich ihnen absolut zur Seite stehen“, sagte sie.

„Abbott Elementary“-Schauspielerin Sheryl Lee Ralph wurde am Mittwoch für einen Emmy nominiert, doch sie sagte The Hollywood Reporter in einem Interview, das kurz nach Bekanntgabe ihrer Nominierung veröffentlicht wurde, dass die Nachricht bittersüß sei.

„Wir kämpfen für unsere Kunst“, sagte Ralph und fügte hinzu: „Wir kämpfen für das, was wir lieben und von dem wir wissen, dass die Leute es lieben.“ Wir sind keine großen Millionenunternehmen. Nein, wir sind Menschen, und wir wollen Spaß an dem haben, was wir tun, und wir wollen davon leben. Darum geht es hier.“