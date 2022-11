Margot Robbie rockt grünes Kleid mit Ausschnitten bei den Governors Awards 2022 – Hollywood Life

Galerie ansehen





Margot Robbie, 32, blendete bei den 13. jährlichen Governors Awards am 19. November! Die Schauspielerin erschien in einem grünen Satinkleid und posierte auf dem Teppich zu der Veranstaltung, bei der die vom Vorstand der Akademie verliehenen Auszeichnungen gefeiert wurden, darunter der Irving G. Thalberg Memorial Award, der Jean Hersholt Humanitarian Award und der Ehrenpreis. Die Modeauswahl umfasste einen Ausschnitt in der Mitte und einen ärmellosen Abschnitt über der Schulter.

Die Schönheit hatte ihr Haar während ihres Auftritts offen und in der Mitte gescheitelt und war mit dicken goldenen Armbändern und Ohrringen ausgestattet. Sie rockte auch schwarzen Nagellack und rundete ihren Look mit Schuhen ab, die von der langen Unterseite des Kleides verdeckt wurden. Sie lächelte in die Kameras und war eine der am besten gekleideten bei der mit Stars besetzten Veranstaltung.

Neben Margot waren auch andere Teilnehmer dabei Jennifer Lawrence, Olivia Wilde, Cate Blanchett, Kai Gerber, und mehr. Die Zeremonie fand im Fairmont Century Plaza Hotel in Los Angeles, Kalifornien, statt, gefolgt von einer Afterparty, die noch mehr bekannte Gesichter zum Vorschein brachte. Margot hat für ihren neuen Film geworben Babylonneben Brad Pittso dass ihr Auftritt bei den Awards dazu beitrug, das Feature noch mehr ins Rampenlicht zu rücken.

Bevor Margot bei den Governors Awards begeisterte, machte sie Schlagzeilen, weil sie auf dem Cover von erschien Eitelkeitsmesse früher in diesem Monat. Sie trug ein enges schwarzes Alaïa-Kleid mit einem Ausschnitt am Oberteil, der ihre straffen Bauchmuskeln und ihre schmale Taille enthüllte. Außerdem trug sie auf einem der Fotos für das Fotoshooting einen schwarzen Kurzarm-Bodysuit und hatte ihre Haare offen.

Zusätzlich zu den Fotos gab Margot dem Outlet ein offenes Interview und eines der Dinge, über die sie sprach, waren die jüngsten Paparazzi-Bilder, auf denen sie sichtlich verärgert schien, nachdem sie ihre Freundin verlassen hatte Cara Delevingneist zu Hause in Los Angeles. „Ich sage: ‚Zuallererst ja und ja'“, erzählte Margot der Veröffentlichung, was sie ihrer Mutter erzählte, als sie sie anrief, um zu fragen, ob es ihr und Cara gut ginge oder nicht. „Und zweitens bin ich nicht bei Cara zu Hause – ich bin vor einem Airbnb, das ich für fünf Tage gemietet habe! Und ich weine nicht!‘ Ich hatte etwas im Auge. Ich versuche, meine Gesichtsmaske zu greifen, versuche, eine Kaffeetasse zu halten, und ich bekomme kein Haar aus meinem Auge.“