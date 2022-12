Margot Robbie kanalisiert Sharon Tate auf dem Roten Teppich mit Mod-Kleid

Margot wird erneut den Glanz und Glamour des alten Hollywood für sich entdecken Babylonder am 22. Dezember in die Kinos kommt. In der Tat, die Schauspielerin, die mit spielte Brad Pitt in Es war einmal, erzählte kürzlich E! Nachrichten, wie es war, wieder mit ihm zu arbeiten und wie sie ihren dampfenden Kuss orchestriert hat.

„Das stand nicht im Drehbuch“, verriet sie E! Nachrichten‚ Francesca Amiker„Aber ich dachte: ‚Wann bekomme ich sonst die Chance, Brad Pitt zu küssen? Ich werde es einfach versuchen.’“

Margot gab jedoch zu, dass der epische Moment fast nicht passiert wäre, da sie den Regisseur überzeugen musste Damien Chazelle sie machen zu lassen.

„Ich sagte: ‚Damien, ich glaube, Nellie würde einfach hochgehen und Jack küssen'“, erinnerte sich der 32-Jährige. „Und Damien sagte: ‚Nun, sie könnte – warte, warte. Du willst nur Brad Pitt küssen.‘ Und ich dachte: ‚Oh, verklage mich. Diese Gelegenheit ergibt sich vielleicht nie wieder.‘ Und er sagte: ‚Es funktioniert für die Figur‘, und ich sagte: ‚Ich denke schon.‘“

Am Ende war Margots Idee ein Volltreffer.

„Er sagte: ‚Nein, mach es noch einmal. Das funktioniert wirklich'“, scherzte Margot. „Ich dachte: ‚Oh, großartig.'“