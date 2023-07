CNN

Die Behörden haben einen Mann erschossen, nachdem sie angeblich am Montagnachmittag auf eine jüdische Schule in Memphis, Tennessee, geschossen hatten.

Nach Angaben des stellvertretenden Polizeichefs von Memphis, Don Crowe, wurde die Polizei von Memphis gegen 12:20 Uhr ET zur Margolin Hebrew Academy-Feinstone Yeshiva of the South gerufen, nachdem ein bewaffneter Mann versucht hatte, in die Schule einzudringen.

Nach Angaben der Polizei versuchte der Verdächtige, das Gebäude zu betreten, konnte aber nicht hineinkommen. „Als er sich keinen Zutritt verschaffte, schoss er vor der Schule“, sagte Crowe. In der Schule wurde niemand verletzt.

Schulbeamte gaben der Polizei ein Foto und eine Beschreibung des kastanienbraunen Dodge Ram-Pickups des Verdächtigen.

Kurze Zeit später fanden Polizeibeamte aus Memphis ein Fahrzeug, das der Beschreibung entsprach, und stoppten den Fahrer. Der Verdächtige stieg mit einer Waffe in der Hand aus dem Lastwagen und wurde von einem Beamten erschossen, sagte Crowe.

Der Verdächtige wurde in ein örtliches Krankenhaus gebracht und befindet sich in einem kritischen Zustand.

Crowe sagte, die Behörden untersuchten ein Motiv und es sei „viel zu früh“, um zu wissen, ob der Verdächtige irgendeine Verbindung zur Schule habe oder ob es sich bei dem Vorfall um ein Hassverbrechen handeln könnte.

Das Tennessee Bureau of Investigation leitet die Ermittlungen mit Unterstützung des FBI. Das Büro des Sheriffs von Shelby County und die Polizei von Bartlett halfen bei der Suche nach dem Verdächtigen.

In einer Pressemitteilung sagte Cerelyn „CJ“ Davis, Polizeichefin von Memphis: „Ich bin stolz auf die wachsame und schnelle Reaktion der MPD-Beamten, die heute eine mögliche Situation mit Massenschießereien entschärft haben.“

„Vielen Dank an unsere benachbarten Gerichtsbarkeiten, die ebenfalls wichtige Informationen bereitgestellt haben, um die Handlungen des Verdächtigen zu stoppen“, fügte der Chef hinzu.

Laut der Website der Schule betreut die Margolin Hebrew Academy-Feinstone Yeshiva of the South Schüler von der Vorschule bis zur 12. Klasse. Die Schule unterrichtet sowohl Tagesschüler als auch Internatsschüler, die in Wohnheimen wohnen.