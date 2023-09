NEW YORK – (AP) – Der Singer-Songwriter Jimmy Buffett, der Beachbums-Softrock mit dem eskapistischen, karibisch angehauchten Song „Margaritaville“ populär machte und diese Feier des Faulenzens in ein Milliarden-Dollar-Imperium aus Restaurants, Resorts und Tiefkühlkost verwandelte, hat dies getan gestorben. Er war 76.

„Jimmy ist in der Nacht des 1. September friedlich im Kreise seiner Familie, Freunde, Musik und Hunde verstorben“, heißt es in einer Erklärung, die am späten Freitag auf Buffetts offizieller Website und auf Social-Media-Seiten veröffentlicht wurde. „Er lebte sein Leben wie ein Lied bis zum letzten Atemzug und wird von so vielen maßlos vermisst.“

In der Erklärung wurde weder angegeben, wo Buffett starb, noch eine Todesursache angegeben. Eine Krankheit hatte ihn gezwungen, Konzerte im Mai zu verschieben, und Buffett gab in Social-Media-Beiträgen zu, dass er ins Krankenhaus eingeliefert worden war, machte jedoch keine näheren Angaben.

„Margaritaville“, veröffentlicht am 14. Februar 1977, nahm schnell ein Eigenleben an und wurde zu einem Geisteszustand für diejenigen, die „aussiedeln“, zu einer Ausrede für ein Leben voller Spaß und Eskapismus für diejenigen, die „wachsen“. älter, aber nicht up.“

Das Lied ist das gemächliche Porträt eines Faulenzers auf seiner Veranda, der Touristen beim Sonnenbaden beobachtet, während ein Topf Garnelen zu kochen beginnt. Die Sängerin hat ein neues Tattoo, wahrscheinlich einen Kater und bedauert eine verlorene Liebe. Irgendwo liegt ein verlegter Salzstreuer.

„Was wie ein einfaches Liedchen über Blotto und die Heilung eines gebrochenen Herzens erscheint, entpuppt sich als tiefgründige Meditation über die oft schmerzhafte Trägheit des Strandlebens“, schrieb das Spin-Magazin im Jahr 2021. „Die Touristen kommen und gehen, eine Gruppe, die nicht von ihnen zu unterscheiden ist.“ andere. Wellen schlagen und brechen, ob jemand da ist, um es zu beobachten oder nicht. Alles, was etwas bedeutet, ist bereits passiert, und Sie wissen nicht einmal, wann.“

Der Song – aus dem Album „Changes in Latitudes, Changes in Attitudes“ – hielt sich 22 Wochen in den Billboard Hot 100 Charts und erreichte Platz 8. Der Song wurde 2016 aufgrund seiner kulturellen und historischen Bedeutung in die Grammy Hall of Fame aufgenommen , wurde zum Karaoke-Standard und trug dazu bei, Key West, Florida, als eigenständige Musikrichtung und als weltweit bekanntes Reiseziel bekannt zu machen.

„Es gab keinen Ort wie Margaritaville“, sagte Buffett der Arizona Republic im Jahr 2021. „Es war ein erfundener Ort in meinen Gedanken, der im Wesentlichen aus meinen Erlebnissen in Key West und der Notwendigkeit, Key West zu verlassen und auf die Straße zu gehen, entstand.“ zur Arbeit und dann zurückkommen und Zeit am Strand verbringen.“

Das Lied inspirierte bald Restaurants und Resorts und verwandelte Buffetts angeblichen Wunsch nach der Einfachheit des Insellebens in eine Multimillionen-Marke. Mit einem Nettovermögen von 1 Milliarde US-Dollar landete er auf Platz 18 der Forbes-Liste der reichsten Prominenten aller Zeiten.

Musikkritiker waren nie sehr freundlich zu Buffett oder seinem Katalog, einschließlich der Songs aus den Snackbars am Sandstrand wie „Fins“, „Come Monday“ und „Cheeseburgers in Paradise“. Aber seine Legionen von Fans, sogenannte „Parrotheads“, kamen regelmäßig zu seinen Konzerten und trugen Spielzeugpapageien, Cheeseburger, Haie und Flamingos auf dem Kopf, Blumenketten um den Hals und auffällige Hawaiihemden.

„Das ist purer Eskapismus“, sagte er der Republik. „Ich bin nicht der Erste, der das tut, und ich werde wahrscheinlich auch nicht der Letzte sein. Aber ich denke, es gehört zum menschlichen Wesen, dass man Spaß haben muss. Sie müssen sich von allem, was Sie tun, um Ihren Lebensunterhalt zu verdienen, oder anderen Bereichen Ihres Lebens, die Sie belasten, verabschieden. Ich versuche, dass die Arbeit mindestens 50/50 Spaß macht, und bis jetzt hat es geklappt.“

Sein spezieller Golfküsten-Mix aus Country, Pop, Folk und Rock fügte Instrumente und Tonalitäten hinzu, die man eher in der Karibik findet, wie zum Beispiel Steeldrums. Es war ein Eintopf aus Steelpans, Posaunen und Pedal-Steel-Gitarre. Buffetts unglaubliches Gespür für Hooks und leichte Grooves wurde oft von seinen Texten über Fisch-Tacos und Sonnenuntergänge überschattet.

Der Rolling Stone gab in einer Rezension von Buffetts Album „Life on the Flip Side“ aus dem Jahr 2020 widerwillige Zustimmung. „Er entwirft weiterhin seine surfige, sandige Ecke der Popmusik-Utopie mit der kühlen, freundlichen Herzlichkeit eines Multimillionärs, mit dem man gerne um 15 Uhr ein IPA im tropischen Stil teilen würde, besonders wenn seine Goldkarte dabei auf der Bar lag.“ die letzte Runde kam.“

Am Samstag kamen Ehrungen aus allen Gesellschaftsschichten, von Hollywood-Star Miles Teller, der Fotos von sich mit Buffett veröffentlichte, bis hin zum ehemaligen US-Senator Doug Jones aus Alabama, der auf X, ehemals Twitter, schrieb, dass Buffett „das Leben in vollen Zügen und in vollen Zügen gelebt hat.“ wird ihn vermissen.“ Brian Wilson von den Beach Boys schrieb: „Liebe und Barmherzigkeit, Jimmy Buffett.“

Buffetts sich entwickelnde Marke begann 1985 mit der Eröffnung einer Reihe von Geschäften und Restaurants im Margaritaville-Stil in Key West, gefolgt von der Eröffnung des ersten Margaritaville Cafés in der Nähe im Jahr 1987. Im Laufe der nächsten zwei Jahrzehnte wurden jeweils mehrere weitere in Florida, New Orleans und Kalifornien eröffnet.

Die Marke hat sich seitdem auf Dutzende Kategorien ausgeweitet, darunter Resorts, Bekleidung und Schuhe für Männer und Frauen, einen Radiosender, eine Biermarke, Eistee, Tequila und Rum, Heimdekoration, Lebensmittel wie Salatdressing, Margaritaville Crunchy Pimento Cheese & Shrimp Bites und Margaritaville Cantina Style Medium Chunky Salsa, die Kreuzfahrtlinie Margaritaville at Sea und Restaurants, darunter Margaritaville Restaurant, JWB Prime Steak and Seafood, 5 o’Clock Somewhere Bar & Grill und LandShark Bar & Grill.

Es gab auch ein Broadway-Jukebox-Musical, „Escape to Margaritaville“, eine romantische Komödie, in der sich eine Sängerin und Barkeeperin namens Sully in die weitaus karriereorientiertere Rachel verliebt, die mit Freunden Urlaub macht und im Hotel Margaritaville abhängt Bar, in der Sully arbeitet.

James William Buffett wurde am Weihnachtstag 1946 in Pascagoula, Mississippi, geboren und wuchs in der Hafenstadt Mobile, Alabama, auf. Er schloss sein Studium an der University of Southern Mississippi in Hattiesburg, Mississippi, ab und spielte zunächst als Straßenmusikant in New Orleans, wo er sechs Abende in der Woche in Clubs in der Bourbon Street auftrat.

1970 veröffentlichte er seine erste Platte, „Down To Earth“, und veröffentlichte sieben weitere in einem regulären jährlichen Clip, wobei sein 1974er Song „Come Monday“ aus seinem vierten Studioalbum „Living and Dying in ¾ Time“ den ersten Platz erreichte. 30. Dann kam „Margaritaville“.

Er trat auf mehr als 50 Studio- und Live-Alben auf, oft begleitet von seiner Coral Reefer Band, und war ständig auf Tour. Er erhielt zwei Nominierungen für den Grammy Award, zwei Academy of Country Music Awards und einen Country Music Association Award.

Buffett war tatsächlich in Austin, Texas, als ihm die Inspiration für „Margaritaville“ kam. Er und eine Freundin hatten in einem mexikanischen Restaurant zu Mittag gegessen, bevor sie ihn am Flughafen absetzte, um nach Hause nach Key West zu fliegen, und so fingen sie an, Margaritas zu trinken.

„Und ich kam irgendwie auf die Idee, dass das genau wie Margaritaville ist“, sagte Buffett gegenüber der Republik. „Sie hat irgendwie darüber gelacht und mich ins Flugzeug gesetzt. Und ich begann daran zu arbeiten.“

Er schrieb einige davon im Flugzeug und beendete sie während der Fahrt über die Keys. „Auf der Brücke gab es ein Wrack“, sagte er. „Und wir wurden ungefähr eine Stunde lang angehalten, also beendete ich das Lied auf der Seven Mile Bridge, was ich passend fand.“

Buffett war außerdem Autor zahlreicher Bücher, darunter „Where Is Joe Merchant?“ und „A Pirate Looks At Fifty“ und fügte seinem Lebenslauf Filme als Co-Produzent und Co-Star einer Adaption von Carl Hiaasens Roman „Hoot“ hinzu.

Buffett hinterlässt seine Frau Jane; Töchter, Savannah und Sarah; und Sohn Cameron.

AP Entertainment-Autor Andrew Dalton hat aus Los Angeles beigetragen.

Mark Kennedy ist unter http://twitter.com/KennedyTwits

