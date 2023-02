Marcus Rashford maakt deel uit van de finale van de Carabao Cup van Manchester United en reist naar Wembley om het op te nemen tegen Newcastle.

Rashford kreeg een klop in zijn laatste wedstrijd tegen Barcelona in de Europa League en werd in de tweede helft gewisseld, wat voor een paar zorgen zorgde.

Getty Rashford liep tegen Barcelona geblesseerd op

Rode Duivels-baas Erik ten Hag zei vrijdag dat de conditie van Rashford zou worden beoordeeld om te zien of hij zondag in de finale zou kunnen spelen.

De Nederlandse manager vertelde de media: “Ik weet het niet, de spelers komen nu binnen – we moeten een medisch onderzoek doen, dat hebben we direct na de wedstrijd gedaan, maar meestal moet je wachten op een 100 procent diagnose. .”

Nu is er echter meer optimisme dat hij zal deelnemen, aangezien hij is opgenomen in de reizende ploeg.

Rashford plaatste een foto op zijn Instagram-verhaal na de wedstrijd van Barcelona met de verbandemoji, wat suggereerde dat hij een blessure had opgelopen die hem uit de finale zou kunnen sluiten.

Er verscheen ook een video waarin hij na de wedstrijd uit Old Trafford strompelde en dat was geen bemoedigend teken voor Man United.

Er zijn al weinig opties voor aanvallers, aangezien Wout Weghorst de enige andere Rode Duivel is die als spits kan spelen, met Anthony Martial die al uitgesloten is van het spel.

Een bericht op het Instagram-verhaal van Rashford

Getty Rashford is niet meer te stoppen sinds de herstart van het WK

Arsenal-ster zinspeelt op het volgen van Bukayo Saka bij het ondertekenen van een nieuwe deal bij de Emirates Greenwood wordt vader weken nadat de aanklachten tegen de aanvaller van Manchester United waren ingetrokken Wolves-fans zingen X-rated over United-legende Gary Neville tijdens de loting in Fulham Ex-manager Sven-Goran Eriksson stapt uit voetbal wegens ‘gezondheidsproblemen’ Rashford zou de finale kunnen missen, Klopp over het herbouwplan voor de zomer, Saka-contract, Europa League-loting Tiener uit Liverpool in Gouden Schoen-race wordt begeleid door Griezmann en is zoon van PL-held





Rashford verkeert dit seizoen in de vorm van zijn carrière en scoorde dit seizoen al 24 beste doelpunten in zijn carrière.

Vier van die doelpunten vielen in de Carabao Cup, waardoor hij de gezamenlijke topscorer werd en een doelpunt in de finale zou hem de regelrechte voorsprong in de competitie kunnen opleveren.

Belangrijker voor hem is echter een kans voor Man United om een ​​einde te maken aan een droogte die bijna zes jaar heeft geduurd, met de laatste trofee van de club in 2017, toen ze de Europa League wonnen.