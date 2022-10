Marcus Rashford gibt zu, dass er nicht im richtigen Headspace war, nachdem er hundert Tore von Man Utd erzielt hatte | Fußball Nachrichten

Marcus Rashford gab zu, dass er in der vergangenen Saison nicht allzu oft im richtigen Headspace war, aber nach seinem 100. Tor für Manchester United an einem viel besseren Ort ist.

Rashfords überragender Kopfball in der ersten Halbzeit war der Unterschied gegen West Ham, als United einen hart erkämpften 1: 0-Sieg errang und in der Premier League auf den fünften Platz aufstieg.

Es war Rashfords siebtes Saisontor, zwei mehr als er während einer überwältigenden Saison 2021/22 erzielte, in der seine Zukunft in Old Trafford auf dem Prüfstand stand.

Aber nachdem er erst der 22. Spieler war, der 100 Tore für Manchester United erzielte, besteht Rashford darauf, dass eine herausfordernde Zeit fest hinter ihm liegt.

„Es ist eine völlig andere Energie im Club und auf dem Trainingsgelände“, sagte Rashford Sky Sports. „Das bringt mich in einen besseren Kopfraum und ich fühle mich jetzt wirklich motiviert. Das ist der Bereich, in dem ich Probleme hatte.

„Ich hatte zeitweise mit mehr mentalen Dingen zu kämpfen. Es war nicht wirklich meine eigene Leistung, sondern andere Dinge außerhalb des Platzes. Das ist der größte Unterschied zur letzten Saison.

„Ich verstehe, dass es Ihre Aufgabe ist, darüber zu sprechen, was auf dem Platz passiert, aber für die Spieler müssen wir für jedes Spiel in den richtigen Kopfraum kommen.

„Letzte Saison war ich zu oft nicht im richtigen Kopfraum für Spiele. Ich war nicht überrascht von einigen Dingen, die passiert sind.“

Neville über das „starke“ Rashford-Geständnis: Er musste das Leben vereinfachen

Bitte verwenden Sie den Chrome-Browser für einen zugänglicheren Videoplayer Gary Neville, Jamie Redknapp und Louis Saha diskutieren über Marcus Rashfords Leistung und Glück, nachdem er der Matchwinner war und sein 100. Tor für Manchester United erzielte



Der frühere Kapitän von Manchester United, Gary Neville, glaubt, dass Rashfords lobenswerte Arbeit abseits des Fußballs allmählich Auswirkungen auf seine Leistungen auf dem Spielfeld hatte und dass die Zeit für Veränderungen gekommen war.

„Es ist krass, Rashford sagen zu hören, dass ich nicht im richtigen Kopfraum war, um in ein Match zu gehen“, sagte Neville. „Es besteht kein Zweifel, dass ihm abseits des Platzes zu viel in den Kopf gesetzt wurde. Zu viel. Manchmal muss man sein Leben vereinfachen.

„Er tut so viel Gutes außerhalb des Platzes, es ist unglaublich, was er erreicht, aber irgendwann kommt der Punkt, an dem dein Brot und deine Butter dein Fußball ist, und ich vermute, dass Leute abseits des Platzes, die ihm nahe stehen, ihn wahrscheinlich nur ein wenig wegziehen etwas von seinem Kern, der sein Fußball ist. Das ist, wo er über seinen Kopfraum spricht. Für mich hat er das zurück.“

Neville fuhr fort: „Es gab Leute, die dachten, er müsste von Manchester United wegziehen. Ich dachte, das wäre eine Schande und hoffte, dass der Moment zurückkommen würde, in dem man ihn wieder selbstbewusst sehen würde.

„Es gab Momente, in denen er mit echter Kraft, Stärke und Fluss lief … aber letztes Jahr gab es Zeiten, in denen er in diese Position kam und er zögerte und er es zurückgab und die einfache Option wählte.

„Letztes Jahr gab es auch Momente, in denen Ronaldo verfügbar war, er gab es an ihn weiter, als wäre er ihm unterwürfig. Ich habe das Gefühl, dass er jetzt bereit ist, es zu nehmen [responsibility] und ihn dann spielen, wenn er muss.“

Redknapp: Verbrechen, wenn Man Utd nicht das Beste aus Rashford herausholen kann

Sky Sports Der Experte Jamie Redknapp, der sich dafür einsetzte, dass Rashford seine Karriere abseits von Old Trafford vorantreibt, hofft, dass Manchester United weiterhin die Fülle an Eigenschaften nutzen kann, die der 24-Jährige besitzt.

„‚Ich war mental nicht richtig‘ – wann hört man das wirklich jemals einen Spieler sagen?“ sagte Redknapp. „Wir erwarten, dass sie mental richtig und bereit für das Spiel sind. Er war nicht im richtigen Kopfraum.

„Wenn man sich seine Eigenschaften ansieht, hat er alles. Er kann springen, er kann mit dem Ball rennen, er hat einen wilden Schuss, er kann Freistöße ausführen … wenn Manchester United nicht das Beste aus diesem Spieler herausholen kann, das ist ein Verbrechen.

„Ich weiß, dass Sie es selbst tun müssen, aber Sie müssen Wege finden, jemanden dazu zu bringen, dieses Niveau zu erreichen. Er hat alles. Er kann gegen beide Seiten spielen.

„Als ich das Gefühl hatte, dass er den Verein verlassen könnte, wäre er woanders hingegangen und hätte Erfolg gehabt und wäre ein absoluter Star geworden. Aber jetzt sieht es so aus, als könnte Man Utd das aus ihm herausholen.“

Ten Hag: Rashford repräsentiert die Arbeit der Man Utd Academy

Bitte verwenden Sie den Chrome-Browser für einen zugänglicheren Videoplayer



Manchester-United-Trainer Erik ten Hag war voll des Lobes für Marcus Rashford, nachdem er sein 100. Tor für den Verein erzielt und zum 85-jährigen Jubiläum des Vereins in jedem Spiel einen Akademiespieler nominiert hatte



Akademie-Absolvent Rashford war einen Tag vor seinem 25. Geburtstag und vor Englands Trainer Gareth Southgate ein passender Matchwinner an dem Tag, an dem Manchester Uniteds Rekord, in jedem Spieltag einen einheimischen Spieler zu haben, auf 85 Jahre verlängert wurde.

„Ich denke, wir machen ein tolles Tor“, fügte United-Trainer Erik ten Hag hinzu. „Es war großartig, der Pass von Christian Eriksen und dann der Kopfball von Marcus Rashford war wirklich ein Hammer.

„Es ist so großartig, dass ein Spieler aus der Akademie heute sein 100. Tor und den 85. Geburtstag erzielt.

„Er repräsentiert wirklich die Arbeit von Manchester United und schätzt die gute Arbeit, die die Akademie leistet. Und Marcus Rashford, morgen ist auch sein 25. Geburtstag. Ein tolles Geschenk, würde ich sagen!“