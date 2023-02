Eddie Howe, de baas van Newcastle, heeft Loris Karius zijn debuut gegeven tegen Manchester United in de Carabao Cup-finale.

The Magpies gaan naar Wembley zonder eerste keus doelman Nick Pope die een schorsing uitzit na zijn rode kaart tegen Liverpool afgelopen weekend.

Getty Karius maakt zijn debuut voor Newcastle tegen Manchester United

Back-up doelman Martin Dubravka zit ook buiten het paradepaardje van Wembley omdat hij eerder dit seizoen in de beker eindigde na zijn huurperiode op Old Trafford.

Dat laat Karius achter om zijn eerste competitiewedstrijd in twee jaar te maken en zijn eerste voor een Premier League-team sinds zijn nachtmerrie voor Liverpool in de Champions League-finale van 2018.

Bruno Guimaraes keert terug in de basisopstelling na een schorsing van drie wedstrijden, terwijl ook Joelinton en Sean Longstaff starten voor de Magpies.

Manchester United-baas Erik ten Hag heeft Marcus Rashford beschikbaar nadat hij donderdag strompelde in de Europa League-overwinning op Barcelona.

De 25-jarige aanvaller verkeert dit seizoen in zinderende vorm en scoorde in zeven van zijn laatste acht wedstrijden in alle competities.

Rashford scoorde dit seizoen 24 keer en is de sleutel tot de aanvallende dreiging van United en was fit genoeg om te starten.

Getty Rashford kreeg donderdag een klopje tegen Barcelona

Christian Eriksen en Donny van de Beek blijven langdurig geblesseerd bij de Rode Duivels.

Beide clubs hopen een einde te maken aan hun trofee-droogte met Ten Hag en Howe die naar hun eerste zilverwerk kijken, terwijl ze een nieuw tijdperk willen beginnen.

Howe is belast met het leiden van een ploeg uit Newcastle naar een eerste grote trofee sinds 1955, toen ze Manchester City met 3-1 versloegen in de FA Cup-finale.

Ofwel Manchester United of Newcastle zal zondag hun trofee-droogte op Wembley beëindigen

Een overwinning voor de Magpies zou Howe naar de clubfolklore stuwen en de harten van een fanbase die hongerde naar succes.

Ten Hag kan een fantastisch eerste seizoen als leider afsluiten met een eerste trofee bij de club.

Zijn ploeg is nog steeds in de mix om de Premier League-titel, de FA Cup en de Europa League in de wacht te slepen.

United heeft geen trofee sinds hun Europa League-overwinning op Ajax in 2017 en een overwinning tegen Newcastle zou hun eerste EFL Cup-overwinning zijn sinds het seizoen 2016/17.

Man United XI: De Gea, Dalot, Varane, Martinez, Shaw, Casemiro, Fred, Antony, B. Fernandes, Rashford, Weghorst.

Subs: Heaton, Lindelof, Maguire, Wan-Bissaka, Malacia, McTominay, Sabitzer, Garnacho, Sancho.

Newcastle XI: Karius, Trippier, Schar, Botman, Burn, Guimaraes, Longstaff, Joelinton, Almiron, Saint-Maximin, Wilson.

Subs: Gillespie, Lascelles, Ritchie, Targett, Isak, Manquillo, Murphy, Willock, Anderson.