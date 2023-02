Dankzij Erik ten Hag lijkt Manchester United hun langlopende leiderschapsprobleem te hebben opgelost en het bewijs zou kunnen komen in de vorm van zilverwerk.

Sinds Sir Alex Ferguson in 2013 met pensioen ging, dwaalde de club rond, op zoek naar richting, maar nu is dat allemaal veranderd.

Getty Ten Hag kan op dit moment geen fout maken en zou bij de eerste poging zilverwerk kunnen winnen

Hun nieuwe Nederlandse manager lijkt de zaken eindelijk te hebben gestabiliseerd, dankzij een paar belangrijke transfers, en staat op het punt om zijn eerste trofee als manager na zes maanden in de wacht te slepen.

United treft vanmiddag Newcastle op Wembley in de Carabao Cup-finale, waar een overwinning voor beide partijen een nieuw tijdperk zou kunnen inluiden.

Het zou de eerste trofee van de Manchester-club in zes jaar kunnen zijn, een gigantische wachttijd voor een reus van de sportwereld, maar in 2017 hadden ze hun laatste grote leider.

Ja, Jose Mourinho zat in de dug-out en claimde de eer voor wat hij een treble noemde, ook al bevatte het een Community Shield, maar op het veld vond de echte show plaats.

In dat gordijn werd de wedstrijd gewonnen door een zeer herkenbare Zweed met paardenstaart, en de League Cup was niet anders, met Zlatan Ibrahimovic die terugkeerde naar Wembley om het over te nemen.

Ibrahimovic was net verhuisd naar Old Trafford na het aflopen van zijn contract bij Paris Saint-Germain, waar hij een legendarische status verwierf.

GETTY Mourinho was de laatste man die zilverwerk won voor Man United

Getty Rooney zat op de bank voor Man United’s laatste overwinning in de Carabao Cup, maar sleepte de trofee in de wacht als aanvoerder

Het is moeilijk om tijdens de iconische carrière van de zelfbenoemde goden een club te vinden waar hij geen icoon was, maar bij United deed hij het in recordtijd.

In slechts één seizoen won hij sindsdien zoveel als wie dan ook, en speelde hij een integraal onderdeel van een finale voor een bijna onherkenbaar United-team.

David de Gea is de enige basisspeler uit de 3-2 zege op Southampton, terwijl grote namen als Marcus Rashford en Michael Carrick van de bank kwamen.

Een nog grotere naam dan beide haalde het ook niet eens, met Mourinho die de gedurfde beslissing nam om Wayne Rooney uit de wedstrijd te laten.

Hij kreeg ook gelijk, toen Zlatan het overnam en al vroeg begon te scoren met een raket van een vrije trap die van afstand langs een hulpeloze Fraser Forster vloog.

AFP Rashford kwam van de bank om Southampton het zwijgen op te leggen

AFP Rooney en Mourinho zagen Man United vanaf de zijlijn winnen

AFP – Getty Ibrahimovic deed het bijna helemaal alleen

De verheven spits had een vreemde sparringpartner voor de wedstrijd, waarbij Manolo Gabbiadini bijna de show stal met een tweehonkslag en bijna een hattrick als er geen twijfelachtig buitenspel was.

In plaats daarvan maakte het doelpunt van Jesse Lingard zijn twee pogingen teniet, voordat Zlatan naar huis knikte met slechts enkele minuten over in de normale tijd.

De Zweed was opnieuw cruciaal in United’s winnende Europa League-run met 28 doelpunten in alle competities van het seizoen, hoewel dat veel te lang hun laatste trofee zou zijn.

Hij vertrok uiteindelijk halverwege het volgende seizoen en United keerde zonder zijn inspiratie terug naar middelmatigheid.

Dat zou zondag allemaal kunnen veranderen tegen Newcastle, en er zijn genoeg kandidaten om de heldendaden van Ibrahimovic na te bootsen, en misschien luidt dit keer het begin van een nieuw tijdperk in.

Alleen De Gea en Martial blijven over van de XI