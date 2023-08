BBundesjustizminister Marco Buschmann (FDP) will bei der Klausurtagung Ende August in Meseberg die Eckpunkte des neuen Bürokratieentlastungsgesetzes vorstellen, das die Bürokratiekosten deutlich senken soll. Statt lästigen Papierkram sollten Unternehmen Zeit für das echte Geschäft haben“, sagte Buschmann der „Bild am Sonntag“. So sollen Hotels beispielsweise „nicht mehr für jeden einzelnen Gast ein Anmeldeformular ausfüllen müssen“.

Seit dem Amtsantritt der Ampelregierung ist die Bürokratiebelastung für Unternehmen immer weiter gestiegen, wie der Bürokratiekostenindex des Statistischen Bundesamtes zeigt: Im Dezember 2021 lag er bei knapp 97 – jetzt liegt er bei 98,4. Der Anstieg sei „auch eine Reaktion auf den Ukraine-Krieg und die Energiekrise“, sagte Buschmann und mahnte gleichzeitig: „Aber das darf keine Ausrede sein. Wir brauchen jetzt die Trendwende.“

Mit dem neuen Entlastungsgesetz will die Justizministerin den Bürokratiekostenindex senken: „Nicht nur auf einen niedrigeren Wert als zu Beginn der Ampel, sondern auf den niedrigsten Wert seit Beginn der Indexerhebung im Jahr 2012. Das wäre ein …“ erster Meilenstein.“ Laut Buschmann könnten so Bürokratiekosten in Höhe von mindestens einer Milliarde Euro eingespart werden.

SPD-Vorsitzender skeptisch gegenüber Wartungsplänen

Angesichts der Vorschläge Buschmanns für eine Reform des Unterhaltsrechts warnte SPD-Vorsitzende Saskia Esken vor möglichen negativen Auswirkungen. Eine Reform dürfe „nicht zu Lasten der Mütter gehen, die überwiegend für die Erziehung der Kinder verantwortlich sind“, sagte Esken den Zeitungen der Funke Mediengruppe. „Es ist ganz klar, dass sich der finanzielle Aufwand für das Kind durch die gemeinsame Betreuung nur geringfügig verringert.“







Zuvor hatte der Justizminister angekündigt, dass er „in den nächsten Tagen“ Eckpunkte für eine Reform des Unterhaltsrechts vorlegen werde, die mitsorgende Eltern entlasten solle. Davon betroffen sind vor allem getrennt lebende Familien, in denen ein Elternteil die Hauptsorge übernimmt, der andere Elternteil aber auch 30 bis 40 Prozent beisteuert. In solchen Fällen könnte der vom mitsorgenden Elternteil zu zahlende Unterhalt künftig etwas geringer ausfallen.

Esken sieht die Reformpläne grundsätzlich im Einklang mit den familienpolitischen Zielen der Ampel. Dazu gehört, dass Männer und Frauen die gleiche Verantwortung in der Familienarbeit übernehmen. Dies gilt auch für getrennt lebende Eltern. Die Partnerschaftsbetreuung dient den Kindern. „Wo es gelingt, wollen wir das im Unterhaltsrecht besser berücksichtigen“, sagte der SPD-Chef.

SPD, Grüne und FDP hatten sich in ihrem Koalitionsvertrag auf Änderungen im Unterhaltsrecht geeinigt. „Wir wollen die Betreuungsanteile vor und nach der Scheidung im Unterhaltsrecht besser berücksichtigen, ohne das Existenzminimum des Kindes zu gefährden“, heißt es im Abschnitt zum Familienrecht.







Buschmann gegen Clan-Inhaftierung

Im Kampf gegen Clan-Kriminalität warnte die Justizministerin vor Clan-Inhaftierungen. „Es darf nicht sein, dass ein Unschuldiger bestraft wird, nur weil ein Angehöriger möglicherweise eine Straftat begangen hat“, sagte Buschmann den Zeitungen der Funke Mediengruppe. „Verwandtenhaft gibt es bei uns in Deutschland nicht und wir wollen sie auch nicht.“

Dabei geht es um einen Vorstoß aus dem Hause von Innenministerin Nancy Faeser (SPD), die Abschiebung krimineller Clanmitglieder ohne deutschen Pass zu erleichtern. Insbesondere von Seiten der Union und der Grünen hatte es Kritik daran gegeben. Auch aus der SPD gab es vorsichtige Stimmen. Allerdings hatte Faeser betont, dass es dabei nicht um familiäre Beziehungen, sondern um kriminelle Aktivitäten gehe.

Buschmann sagte, deshalb sei die Debatte „ein bisschen wie ein Sturm im Wasserglas“. Diese Initiative des Innenministers bedeutete keine Clanähnlichkeit. „Es ist die Rede davon, dass Menschen ausgewiesen werden können, wenn Tatsachen den Schluss zulassen, dass sie Mitglieder einer kriminellen Vereinigung sind“, sagte Buschmann. „Dies ist vergleichbar mit einer bereits bestehenden Regelung zur Mitgliedschaft in einer Terrororganisation. Das klingt dann etwas anders.“

Wir schauen es uns an. „Das Bundesinnenministerium hat zunächst die Länder und Verbände um eine Stellungnahme gebeten, ob es sich hierbei um einen sinnvollen Vorschlag handelt“, sagte die Justizministerin.