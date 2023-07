Paris Saint-Germain gibt auf dem Transfermarkt Vollgas. Nachdem der französische Meister bereits am Donnerstagmorgen die Verpflichtung von Innenverteidiger Milan Škriniar bekannt gegeben hatte, folgte am frühen Nachmittag die nächste feste Botschaft: Auch Marco Asensio kommt zu PSG. Für den spanischen Nationalspieler wird wie bei Škriniar keine Ablöse erhoben. Asensios Vertrag mit Real Madrid war abgelaufen. In Paris unterschreibt der 27-Jährige ein neues Arbeitspapier bis 2026.

Asensio trifft beim französischen Branchenprimus auf seinen ehemaligen Nationaltrainer Luis Enrique. Der 53-Jährige, der Asensio in zwei Einsätzen an der Seitenlinie Spaniens trainierte, wurde am Mittwoch als neuer PSG-Trainer vorgestellt. Mit Asensio gewinnt sein Team einen variablen Offensivspieler, der auf beiden Flügeln und auf der zehnten Position eingesetzt werden kann. Asensio könnte unter anderem dazu beitragen, die Lücke zu schließen, die der Abgang von Weltmeister Lionel Messi hinterlassen hat.

PSGs vierter Profi-Stopp für Marc Asensio

PSG ist für Asensio die vierte Station im Profigeschäft. Der gebürtige Mallorquiner begann seine Karriere bei RCD Mallorca, bevor er 2015 zu Real wechselte, wurde aber sofort für ein Jahr an Espanyol Barcelona ausgeliehen. Es folgten sieben Jahre bei den „Royals“, in denen Asensio unter anderem drei Champions-League-Titel gewann. In 286 Pflichtspielen für Real erzielte er 61 Tore und lieferte 32 Assists.