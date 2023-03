March Madness is geweest gediagnosticeerd. Na een drukke ronde van conferentietoernooien is nu het NCAA college basketball-toernooi voor heren – liefkozend (en nauwkeurig) bekend als March Madness – nu aan de gang. De eerste reeks games begint vrijdag om 12:15 uur ET (9:15 uur PT), wanneer USC het opneemt tegen Michigan State, met extra wedstrijden die de hele dag en tot diep in de nacht lopen op CBS, TNT, TBS en TruTV.

Een wilde finish tussen nr. 13 Furman en nr. 4 Virginia zorgde voor de eerste grote verrassing van het toernooi — en dit was pas in de tweede game van de eerste ronde.

En toen kwam de grootste reuzenmoord van de dag: nr. 15 Princeton die nr. 2 Arizona neerhaalde.

Hier is alles wat je moet weten om deel te nemen aan de March Madness, van de eerste ronde tot de Final Four en de National Championship-wedstrijd.

Ezra Shaw/Getty Images



Wanneer begint March Madness? Met 68 teams die zijn uitgenodigd voor de Big Dance, houdt de NCAA vier play-in-wedstrijden om het veld terug te brengen tot 64, waarna de wiskunde uitkomt op vier regionale toernooien van elk 16 teams. De winnaars van de vier regionale toernooien gaan vervolgens door naar de Final Four, die dit jaar in Houston wordt gehouden. March Madness begon op dinsdag 14 maart met twee play-in-wedstrijden, gevolgd door nog eens twee play-in-wedstrijden de volgende avond. Na deze eerste vier games is het veld van 64 ingesteld en begint het toernooi op donderdag 16 maart serieus, met een hele reeks games die de hele middag en nacht zullen plaatsvinden met op zijn minst een paar momenten van waanzin praktisch gegarandeerd .

Welke teams spelen in March Madness? De March Madness-reeks en matchups werden zondag onthuld. Alabama, Houston, Kansas en Purdue zijn de beste zaden in hun respectievelijke regio’s. De volledige beugel is te vinden op de website van de NCAA.

Wat is het schema van March Madness? Hier is het resterende schema, ronde voor ronde: Eerste ronde: 16-17 maart

16-17 maart Tweede ronde: 18-19 maart

18-19 maart Zoet 16: 23-24 maart

23-24 maart Elite Acht: 25-26 maart

25-26 maart Laatste vier: 1 april

1 april NCAA kampioenswedstrijd: 3 april

Hoe kan ik March Madness kijken? Net als voorgaande jaren wordt het toernooi uitgezonden op vier kanalen: CBS, TBS, TNT en TruTV. Ja, het is weer tijd om TruTV op je wijzerplaat te vinden.

Als je afgelopen maart voor het laatst iets op TruTV hebt bekeken, heb je misschien wat hulp nodig om het te vinden voor het toernooi van dit jaar. Hier is een handige gids voor enkele van de grote aanbieders van kabel- of satelliettelevisie:

Welke zender zendt de Final Four uit? De Final Four en National Championship-game worden uitgezonden op CBS en gestreamd op Paramount Plus.

Kan ik March Madness gratis streamen? Ga naar de March Madness Live-site van de NCAA of gebruik de March Madness Live-app en je kunt games gratis bekijken. Je kunt March Madness Live bekijken op iOS- en Android-apparaten, samen met Apple TV, Roku, Fire TV en Xbox One. De app ondersteunt ook AirPlay en Chromecast. Zoals met de meeste dingen die gratis zijn, zit er een addertje onder het gras. Zonder te bewijzen dat u een betaaltelevisieabonnee bent, krijgt u slechts een voorbeeld van drie uur, waarna u zich moet aanmelden om verder te kijken.

Je kunt een live tv-streamingdienst gebruiken om March Madness te bekijken. Drie van de vijf live tv-streamingservices bieden de vier kanalen die nodig zijn om elk toernooispel te bekijken, maar houd er rekening mee dat niet elke service elk lokaal netwerk ondersteunt, dus controleer ze allemaal met behulp van de onderstaande links om er zeker van te zijn dat CBS in uw regio wordt uitgezonden.

Je kunt Paramount Plus ook gebruiken om enkele, maar niet alle, March Madness te bekijken. Alleen de games die op CBS worden getoond, zijn beschikbaar op Paramount Plus.

Sarah Tew/CNET YouTube TV kost $ 65 per maand en omvat CBS, TBS, TNT en TruTV. Voer uw postcode in op de welkomstpagina om te zien welke lokale netwerken beschikbaar zijn in uw regio. Lees onze YouTube TV-recensie.

Hulu Hulu met Live TV kost $ 70 per maand en omvat CBS, TBS, TNT en TruTV. Klik op de link “Bekijk kanalen in uw regio” op de welkomstpagina om te zien welke lokale kanalen worden aangeboden in uw postcode. Lees onze Hulu met Live TV-recensie.

Paramount Plus kost $ 10 per maand voor zijn Premium-abonnement en zal March Madness-games uitzenden op CBS, inclusief de Final Four. Je kunt echter niet de rest van het toernooi bekijken op TBS, TNT of TruTV met Paramount Plus. Lees onze Paramount Plus-recensie.

Fubo-tv Het basisplan van FuboTV kost $ 75 per maand en is inclusief CBS, maar niet voor TBS, TNT of TruTV. Het is niet de beste keuze voor March Madness, maar je kunt wel een aantal games uit de vroege ronde, de Final Four en de kampioenswedstrijd bekijken. Klik hier om te zien welke lokale zenders je krijgt. Lees onze FuboTV-recensie.

Slinger/CNET Het Blue-abonnement van $ 40 per maand van Sling TV omvat TBS, TNT en TruTV. Geen van de plannen bevat CBS, wat betekent dat je het hoogtepunt van March Madness op Sling niet kunt bekijken. Lees onze Sling TV-recensie.

Alle bovenstaande live tv-streamingservices bieden gratis proefversies, stellen je in staat om op elk moment te annuleren en hebben een solide internetverbinding nodig. Op zoek naar meer informatie? Bekijk onze gids voor live-tv-streamingservices.