March for Life beäugt den Kongress für Grenzwerte für Abtreibungen nach Roe

WASHINGTON (AP) – Ein halbes Jahrhundert nach Roe v. Wade feierten die Unterstützer von March for Life am Freitag den Abbau dieses verfassungsmäßigen Rechts auf Abtreibung und die Rückkehr der „Abtreibungspolitik zum Volk“. Präsident Joe Biden versprach, alles in seiner Macht Stehende zu tun, um dieses Recht wiederherzustellen.

Der erste „March for Life“, seit der Oberste Gerichtshof Roe v. Wade im Juni aufgehoben hat, hatte einen neuen Schwerpunkt. Anstatt ihre Aufmerksamkeit auf das Gericht zu konzentrieren, schworen die Demonstranten, von dem Gebäude direkt gegenüber auf die Aktion zu drängen: dem US-Kapitol.

Anführer der Bewegung sagen, dass sie planen, den Kongress vor jedem Versuch zu warnen, die zahlreichen Anti-Abtreibungsgesetze einzuschränken, die letztes Jahr in einem Dutzend Bundesstaaten erlassen wurden.

„Wir haben die Abtreibungspolitik den Menschen zurückgegeben – Ihnen“, sagte die Generalstaatsanwältin von Mississippi, Lynn Fitch, deren Büro den Fall vertrat, der Roe v. Wade aufhob, in vorbereiteten Bemerkungen an die Menge.

Biden bot seinen Kontrapunkt in einer Proklamation, in der er den Sonntag – den 22. Januar – als den 50. Jahrestag von Roe v. Wade anerkennt. „Nie zuvor hat der Gerichtshof den Amerikanern ein so grundlegendes Recht genommen“, heißt es in seiner Erklärung. “Dadurch gefährdet es die Gesundheit und das Leben von Frauen in dieser Nation.”

Er sagte, er werde seine Exekutivgewalt weiterhin auf jede erdenkliche Weise nutzen, um den Schutz vor Abtreibungen aufrechtzuerhalten, während er den Kongress aufforderte, solche Rechte gesetzlich zu verankern.

Evangelist Franklin Graham und der Mehrheitsführer des Repräsentantenhauses, Steve Scalise, R-La., waren neben anderen Rednern, die für die Versammlung aufgereiht waren. Der Sprecher des Repräsentantenhauses, Kevin McCarthy, bot seine Unterstützung in einer Erklärung an, in der er versprach, dass die neue republikanische Mehrheit den Gegnern des Abtreibungsrechts zur Seite stehen werde.

„Während andere ihre Stimme in Wut und Hass erheben, marschieren Sie mit Gebeten, Wohlwollen, Kameradschaft, Mitgefühl und Hingabe zur Verteidigung der Wehrlosesten in diesem Land“, sagte er.

Jeanne Mancini, Präsidentin des March for Life Education and Defense Fund, sagte, der Marsch sei „eine düstere Erinnerung an die Millionen von Menschenleben, die in den letzten 50 Jahren durch Abtreibung verloren wurden, aber auch eine Feier dessen, wie weit wir gekommen sind und wo wir stehen Eine Bewegung muss unsere Bemühungen bündeln, wenn wir in unserem Streben nach dem Schutz des Lebens in diese neue Ära eintreten.“

Einige Führer der Bewegung hoffen auch, im Kongress Samen für eine mögliche bundesweite Abtreibungsbeschränkung auf der ganzen Linie zu säen. Marjorie Dannenfelser, Präsidentin von SBA Pro-Life America, sagte, sie stelle sich eine eventuelle „bundesweite Mindeststandard“-Grenze wie 13 Schwangerschaftswochen vor, nach der Abtreibung in keinem Staat erlaubt wäre. Dannenfelsers Szenario würde es den einzelnen Staaten noch freistellen, ihre eigenen, strengeren Maßnahmen zu verhängen, einschließlich eines vollständigen Verbots.

Dieser letzte Ehrgeiz ist zugegebenermaßen ein Weitschuss, denn selbst wenn er das neu von den Republikanern kontrollierte Repräsentantenhaus passieren würde, würde er höchstwahrscheinlich im von den Demokraten gehaltenen Senat scheitern.

„Wir wissen, dass es in dieser Session nicht passieren wird, aber das ist der Anfang“, sagte Dannenfelser. „Es ist die Verantwortung des Kongresses, auf den Willen des Volkes zu hören.“

In Genehmigungsanträgen beim National Park Service schätzten die Organisatoren der Proteste dieses Jahr 50.000 Teilnehmer, ungefähr so ​​viele wie bei früheren Märschen.

In Ermangelung des Bundesschutzes von Roe v. Wade sind die Abtreibungsrechte zu einem Flickenteppich von Staat zu Staat geworden.

Seit Juni wurden in Alabama, Arkansas, Idaho, Kentucky, Louisiana, Mississippi, Missouri, Oklahoma, South Dakota, Tennessee, Texas und West Virginia nahezu vollständige Abtreibungsverbote verhängt. Gegen mehrere dieser Verbote sind rechtliche Schritte anhängig.

Wahlabtreibungen sind auch in Wisconsin aufgrund rechtlicher Unsicherheiten, mit denen Abtreibungskliniken konfrontiert sind, und in North Dakota, wo die einzige Klinik nach Minnesota verlegt wurde, nicht verfügbar.

Verbote, die von Gesetzgebern in Ohio, Indiana und Wyoming erlassen wurden, wurden von staatlichen Gerichten blockiert, während rechtliche Anfechtungen anhängig sind. Und in South Carolina hob der Oberste Gerichtshof des Bundesstaates am 5. Januar ein Abtreibungsverbot nach sechs Wochen auf und entschied, dass die Beschränkung ein staatliches Verfassungsrecht auf Privatsphäre verletzt.

Aber andere Staaten haben einen unerwarteten Rückschlag in dieser Frage erlebt. Wähler in Kansas und Kentucky lehnten Verfassungsänderungen ab, die erklärt hätten, dass es kein Recht auf Abtreibung gibt; Die Wähler in Michigan stimmten einer Änderung zu, die das Recht auf Abtreibung in der Verfassung des Bundesstaates verankert.

Bidens Regierung hat nach der Entscheidung des Obersten Gerichtshofs nur begrenzte Möglichkeiten. Vizepräsidentin Kamala Harris soll am Sonntag, dem 50. Jahrestag des ursprünglichen Urteils Roe gegen Wade, in Florida eine Rede halten, um zu betonen, dass das Recht auf Abtreibung weiterhin ein zentrales Anliegen der Regierung ist.

Laut einer im Juli durchgeführten Umfrage des Associated Press-NORC Center for Public Affairs Research gaben 53 % der Erwachsenen in den USA an, dass sie die Aufhebung von Roe durch den Obersten Gerichtshof missbilligten, während 30 % dies befürworteten.

Dannenfelser bestreitet diese Zahlen und sagt, dass pauschale Abtreibungsverbote zwar ein strittiges Thema unter den Wählern sind, begrenzte Einschränkungen wie ein Verbot nach dem ersten Schwangerschaftstrimester jedoch sowohl in den roten als auch in den blauen Bundesstaaten „sehr beliebt“ sind.

Anti-Abtreibungs-Aktivisten haben auch die Präsidentschaftswahlen 2024 im Auge und überprüfen potenzielle Kandidaten im Wesentlichen auf ihre Ansichten zu diesem Thema. Dannenfelser sagte, sie habe sich kürzlich mit dem Gouverneur von Florida, Ron DeSantis, einem potenziellen führenden republikanischen Kandidaten, getroffen und sei „unglaublich beeindruckt“ davongekommen, sagte aber, es sei noch zu früh für ihre Organisation, jemanden zu unterstützen.

Sie sagte voraus, dass es unter den republikanischen Präsidentschaftskandidaten einige „Verwerfungslinien“ in Bezug auf Abtreibungsrechte und -schutz geben werde, warnte jedoch davor, dass jeder Kandidat, der in dieser Frage als weich angesehen wird, „sich selbst als Präsidentschaftskandidat in unseren Augen disqualifiziert haben und haben wird Andernfalls hat er nur sehr geringe Chancen, die Nominierung zu gewinnen.“

Der assoziierte Presseautor David Crary steuerte aus New York City bei.

Ashraf Khalil und Calvin Woodward, The Associated Press