Marcelo Bielsas „furchtloser“ Fußball könnte sowohl ein Segen als auch ein Fluch für Bournemouth sein, sagt Tony Cascarino, als der Ex-Leeds-Trainer Cherries zum Ziel machte

Bournemouth wurde gewarnt, dass Marcelo Bielsas Fußballstil dazu führen wird, dass sie „jeden schlagen“, aber auch „von allen geschlagen werden“.

Die Kirschen haben den Argentinier zu ihrem einzigen Ziel gemacht, als sie nach einem dauerhaften Ersatz für Scott Parker suchen, wie talkSPORT versteht.

AFP Bielsa könnte überraschend in die Premier League zurückkehren

Bournemouth wurde im Oktober vom amerikanischen Geschäftsmann Bill Foley übernommen und befindet sich nun in der Endphase ihrer ersten Managemententscheidung.

Aber laut talkSPORT-Moderator Tony Cascarino muss die Mannschaft der Premier League vorsichtig sein, dass der „Bielsa Ball“ sowohl ein Segen als auch ein Fluch sein kann – wie aus seiner Zeit in Leeds zu sehen ist.

„Er spielt furchtlosen Fußball“, sagte der ehemalige Chelsea-Star beim Wochenendfrühstück am Samstag.

„Manchmal kann man denken, ‚habe ich das gerade gesehen?‘ [when he was at] Leeds und wie sie gespielt haben.

„Sie können von jedem geschlagen werden und sie können jeden schlagen. Wenn es gut ist, ist es großartig, es ist viel mehr als das, es ist großartig.

„Aber es kann schlimm sein und plötzlich sagen alle ‚So kannst du keinen Fußball spielen‘. Er hat Leute, die verteidigen, alle kommen nach vorne und jagen überall auf dem Platz.

Getty O’Neil wird noch in Betracht gezogen – aber Bielsa soll den Job unbedingt annehmen wollen

„Das ist sicherlich falsch, also verstehe ich das auch. Für dieses abenteuerliche Spiel braucht man einen pragmatischen Stil.“

Bielsas Manndeckungssystem – das darauf abzielt, mit der gleichen Energie und Intensität zu verteidigen, mit der die Spieler pressen – führte Leeds nach 16 Jahren Pause 2020 zum Wiederaufstieg in die Premier League.

Außerdem belegte Leeds in seiner ersten Saison in der höchsten Spielklasse den neunten Platz.

Aber in der letzten Saison ging es für Bielsa los, und er wurde im Februar nach einer Serie von vier Niederlagen in Folge entlassen, in der Leeds 17 Gegentore kassierte und sie zwei Punkte hinter der Abstiegszone ließen.

Die Kirschen belegen derzeit den 17. Platz in der Liga, einen Punkt hinter dem drittletzten Southampton.

Bournemouth geht in das Spiel am Samstag gegen Everton – den sie am Dienstag im EFL Cup mit 4: 1 besiegt haben – nach vier Niederlagen in Folge.