Raphael Guerreiro wechselte im Sommer ablösefrei von Borussia Dortmund zum FC Bayern. Gibt es nun einen zweiten Transfer zwischen den beiden Vereinen? Als die Bild Und Himmel Laut Bericht hat Bayern-Mittelfeldspieler Marcel Sabitzer dem BVB seine Transferzusage gegeben. Laut Himmel Zwischen FCB und BVB besteht bereits eine grundsätzliche Einigung über einen Wechsel. Der österreichische Nationalspieler, der in der Rückrunde an Manchester United ausgeliehen wurde, soll dem BVB inklusive Bonuszahlungen bis zu 19 Millionen Euro wert sein und einen Vertrag bis mindestens 2027 unterschreiben.

Sabitzer-Transfer: Kehl mauert

BVB-Sportdirektor Sebastian Kehl wollte am Samstag nichts von den Gerüchten um einen Sabitzer-Transfer wissen: „Wenn ich darüber nachdenke, was in den letzten Tagen und Wochen berichtet wurde, wie viele Spieler bereits bei uns unterschrieben haben, dann würde ich einfach darum bitten, dass ich mich dazu weder äußern noch etwaigen Diskussionen einen Status geben muss“, sagte Kehl am Rande eines Testspiels bei Rot-Weiss Erfurt (2:1). Himmel.

Geht es jetzt wirklich schnell? Für den 29-Jährigen, der trotz Vertrag bis 2025 schon lange mit einem endgültigen Abgang aus München in Verbindung gebracht wird, wäre der Transfer sinnvoll: Mit der Verpflichtung von Konrad Laimer (RB Leipzig) hat sich die Konkurrenz im Mittelfeld der Bayern weiter verschärft. Auf Einsatzzeiten wäre Sabitzer wohl kaum gekommen.

Der BVB hat lediglich zwei Neuzugänge vorgestellt

Nach dem Mega-Deal für Jude Bellingham, der für 103 Millionen Euro zu Real Madrid wechselte, braucht Dortmund weitere Verstärkungen im Mittelfeld. Bisher hat der Vizemeister nur zwei neue Spieler vorgestellt: Felix Nmecha (für 30 Millionen Euro vom VfL Wolfsburg) und Ramy Bensebaini (ablösefrei von Borussia Mönchengladbach).