BVB, Nieuws: Talent Cole Campbell voor debuut voor die profis?

Zou Cole Campbell na de nationale prestatiepauze zijn debuut kunnen maken? De 18-jarige Linksfuß laat zijn avonturen zien, waaronder: Campbell die de Länderspielreise maakt met de Amerikaans-Amerikaanse U20-groep. Met een blik op de nabestaandenlijst van Dortmund – Karim Adeyemi, Giovanni Reyna en Julien Duranville – die blij waren met hun werk.

Campbell kon dus dit seizoen in de profoorlog een goede kans krijgen van de Union Berlin. „Dat is iets belangrijks voor mij. Als ik de Durchbruch zowel professioneel moest kopen. Als ik hard werkte en dan zouden we het kunnen doen, dan was het mogelijk. Ik ben hoffelijk, ik maak me zorgen over mijn kansen“, zei de Flügelspieler gegenüber den Ruhr Nachrichten.

Campbell zit in de lopende Saison bislang voor de Reserve Mannschaft in de 3. League en ook voor de U19-Mannschaft zum Einsatz. De Amerikaans-Amerikanen woonden in 2022 in Dortmund.