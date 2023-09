Lübeck. Der FC Dornbreite hat es geschafft! Der zweite Heimsieg gelang gegen Inter Türkspor Kiel. Marcel Nagel erlöste Lübeck in der Nachspielzeit. Der Neuzugang vom FC Schönberg 95 erzielte mit einem Traumtor aus 18 Metern genau in den Winkel den späten 1:0-Siegtreffer (90.+5).

„Ein weiterer wichtiger Sieg für uns heute. „Es war eine geschlossene Mannschaftsleistung“, sagte der gefeierte Matchwinner nach der Partie. „Unter der Woche haben wir hart im Training gearbeitet und ein paar Anpassungen am System vorgenommen. Es hat alles super geklappt. Dank einer tollen Mannschaftsleistung haben wir den Sieg errungen. Und dass das Tor kurz vor Schluss fiel, war Ping-Pong. Ein schönes Ziel. Wir waren alle etwas erleichtert.“

Der FC Dornbreite zeigt seine beste Saisonleistung

Die 150 Zuschauer am Steinrader Damm hatten sich bereits mit einer Nullzahl abgefunden. Auch Trainer Thomas Manthey war nach drei Niederlagen in Folge erleichtert. „Herzlichen Glückwunsch an unsere Jungs. Das war eine wirklich gute Leistung. Ich denke, es war ein verdienter Sieg. Von der ersten Minute an merkte man, dass die Jungs es wollten. Wir haben viele Dinge besprochen. Die Jungs haben einen tollen Job gemacht. Um so einen Sieg muss man kämpfen. Der Wille war absolut da. Letztendlich wissen wir das, nachdem wir in der Nachspielzeit gegen den VfB Lübeck II ein Gegentor kassiert haben. Unterm Strich war es ein verdienter Sieg.“ Für Manthey war es die beste Saisonleistung seiner Mannschaft.

Nicklas Loose, Interimstrainer der Gäste, war alles andere als zufrieden. Nach der Trennung von Liridon Imeri, der zeitgleich das Drittligaspiel des VfB Lübeck gegen Dynamo Dresden (0:1) verfolgte, stellte sich der ehemalige Trainer der U19 und U23 des VfB Lübeck sein Debüt sicherlich anders vor. Unterdessen bestritt Ligamanager Bülent Seker gegenüber den Lübecker Nachrichten, dass man sich von Imeri getrennt habe, weil die sportliche Leitung einen zweiten Cheftrainer bekommen sollte. Übrigens: Co-Trainer Sascha Schneider solidarisierte sich mit Liridon und trat unter der Woche von seinem Amt zurück.

Der spätere FCD-Matchwinner Marcel Nagel (l.) gegen den Kieler Mohammed Mahmud. © Quelle: Agentur 54°

Durch den Last-Minute-Sieg verbesserten sich die Lübecker auf den 12. Tabellenplatz. „Hochverdienter Erfolg. Das Team hat genau das geliefert, was wir sehen wollten. „Sie hat Charakter und eine tolle Reaktion auf das Spiel letzte Woche bei Preußen Reinfeld gezeigt“, sagte Sportdirektor Patrick König. Tacheles wurde unter der Woche gesagt. „Die Jungs haben als Mannschaft gespielt und waren deutlich besser als die Kieler. Die Mannschaft hat sich mit einem schönen Tor von Marcel belohnt.“

FC-Dornbreite: Heyden – Mustafa (90. + 6 Schließer), Senghore, Tiessen, Görlitz – Worreschck (79. Will), Nagel – Amara, Wahab (74. Peters), Said – Anders (83. S.-M. Meier)

