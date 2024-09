Gresini-Ducati-Hero Marc Marquez verzorgt de eerste MotoGP-training in Indonesië en is klaar om verder te gaan met zijn volgende herstelactie. Met Platz 7 war der Spanier auch sportlich gut dabei.

Marc Marquez sluit uiteindelijk op positie 7 aan bij de eerste training op het Mandalika Circuit. De 31-jarige Spanjaardenoorlog in de vorm van een oorlog – met alle respect. Nachmittag heeft de achtste Weltmeister van de Gresini-Ducati-Mannschaft dan nur 0,255 Sekunden auf de Bestzeit van Werkspilot Enea Bastianini. Het gecombineerde Feld is zeer indrukwekkend.

Marquez stelt zich onvrijwillig op voor een enkele ongeglazuurde rettungsaktion met volledige Körpereinsatz. Dutzende Meter schlidderten Mann en Maschine dahin – ohne Sturz. De actie was een van de grootste thema’s. “Ik zou zeggen dat ik de beste redding was met een Ducati”, lachte Marquez en zei: “Slechts één van hen. De Save in Kurve 10 was toen een goede bestelling – het was een super goed gevoel als ik de lange Rutscher kon ontvangen. Wie ik ook ben, deze ervaring heeft geleerd: één redding is goed voor de show, maar dat is niet altijd in orde.‘

«MM93» luidt: «Zoals je kunt zien, als je met de voorkant op de piste kunt spelen, kun je het doen. Als de Grip supergoed is, is dat niet het geval. De mens moet dan een stabiel signaal hebben. Als de grip niet zo perfect is, zal de man de kans krijgen, deze bewegingen en reddingsacties.»

De volgende arbeider vraagt ​​ook: “In Misano hadden we crashes, omdat de baan zelf beter was dan de grip zoals hier. Aber es war zemlich unterschiedlich von de Verhältnissen. Als er een echte situatie was – als het front wegvaagt, dan is dat het. De pistes worden hier steeds beter.»

Der Spanier verrät: «Ik was blij met mijn Donnerstag, omdat we blij waren om hem te zien – met mijn opmerkingen. Er zijn problemen met het oplossen van problemen. Ik zat toen ook in FP1 en heb wat tijd doorgebracht met trainen. Ik mag niet zonder problemen in Sector 2 staan, dus ik zal nooit problemen krijgen.“

MM93 legt deze kenmerken uit: “Met de Honda kan ik meer slides aan, met de Ducati heb ik meer problemen. Dat is het moment in mijn Schwachpunkt. Een van de problemen is dat de motorfiets door druk kan worden aangedreven en kan worden verwijderd. Vanaf de Red Bull Ring zal ik blij zijn. Met hun natuurlijke reizen zijn ze blij – met hun nieuwe reizen heb ik hier overdag problemen. Dat is wat er nodig is om uiteindelijk gelukkig te zijn.“

Dat de MotoGP-kampioen veilig is, is ook een kwestie van positieve resultaten. De pagina: «De Ducati is stabieler en minder agressief. Aber abgesehen davon is Mandalika keine zo harte Piste, weil die brutale Bremspunkte fehlen. Maleisië is dat schlimmer geworden. Aber hier leidt man körperlich nicht so sehr.»

Ergebnisse MotoGP Mandalika, Zeittraining (27 september):

1. Enea Bastianini (I) Ducati, 1:29.630 minuten

2. Jorge Martin (E), Ducati, +0,040 sec

3. Franco Morbidelli (I), Ducati, +0,079

4. Francesco Bagnaia (I), Ducati, +0,082

5. Marco Bezzecchi (I), Ducati, +0,140

6. Fabio Quartararo (V), Yamaha, +0,214

7. Marc Marquez (E), Ducati, +0,255

8. Pedro Acosta (E), KTM, +0,331

9. Fabio Di Giannantonio (I), Ducati,+0,356

10. Maverick Vinales (E), Aprilia, +0,370

11. Johann Zarco (F), Honda, +0,456

12. Luca Marini (I), Honda, +0,466

13. Alex Rins (E), Yamaha, +0,559

14. Brad Binder (ZA), KTM, +0,573

15. Aleix Espargaro (E), Aprilia, +0,675

16. Jack Miller (AUS) KTM, +0,781

17. Takaaki Nakagami (J), Honda, +0,813

18. Raul Fernandez (E), Aprilia, +0,977

19. Joan Mir (E), Honda, +1.162

20. Augusto Fernandez (E), KTM, +1.265

21. Alex Marquez (E), Ducati, +1.368

DNS: Miguel Oliveira (P), Aprilia

Ergebnisse MotoGP Mandalika, FP1 (27 september):

1. Franco Morbidelli (I), Ducati, 1:30.689 minuten

2. Maverick Vinales (E), Aprilia, +0,221 sec

3. Jorge Martin (E), Ducati, +0,529

4. Pedro Acosta (E), KTM, +0,582

5. Johann Zarco (F), Honda, +0,767

6. Marc Marquez (E), Ducati, +0,815

7. Marco Bezzecchi (I), Ducati, +0,829

8. Enea Bastianini (I) Ducati, +0,940

9. Luca Marini (I), Honda, +1.014

10. Fabio Di Giannantonio (I), Ducati,+1.037

11. Takaaki Nakagami (J), Honda, +1.078

12. Alex Marquez (E), Ducati, +1.087

13. Brad Binder (ZA), KTM, +1.095

14. Francesco Bagnaia (I), Ducati, +1.105

15. Fabio Quartararo (V), Yamaha, +1.168

16. Alex Rins (E), Yamaha, +1.317

17. Jack Miller (AUS) KTM, +1.337

18. Joan Mir (E), Honda, +1.338

19. Aleix Espargaro (E), Aprilia, +1.505

20. Raul Fernandez (E), Aprilia, +1.565

21. Augusto Fernandez (E), KTM, +1.784

22. Miguel Oliveira (P), Aprilia, +1.953