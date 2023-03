Marc Leishman spreekt na het nemen van de leiding in de eerste ronde bij Liv Golf Tuscon

Marc Leishman uit Australië maakte zeven birdies en slechts één bogey om aan de leiding te komen na de eerste ronde van LIV Golf Tucson op vrijdag.

Leishman kaartte een zes-onder-par 65 op The Gallery South Course in Arizona, waarmee hij Matthew Wolff, Abraham Ancer uit Mexico en Louis Oosthuizen uit Zuid-Afrika één slag voor was.

Peter Uihlein, Joaquin Niemann uit Chili en David Puig uit Spanje staan ​​gedeeld vijfde op vier onder. Zes spelers, waaronder Kevin Na en de Spaanse Sergio Garcia, delen de achtste plaats op drie onder.

Leishman, die begon met spelen op nummer 5, maakte een birdie op twee van zijn eerste drie holes voordat hij zijn enige bogey registreerde op de par-vier 11e hole.

Hij reageerde onmiddellijk met een birdie op de par-vier 12e en voegde daarna nog vier birdies toe op de rest van de weg.

“Ik geniet momenteel van mijn golf”, zei Leishman. “Het spelen zonder gevolgen tijdens het laagseizoen gaf me een beetje vertrouwen met sommige van de schoten die ik sloeg en hoe ze afliepen.

“Ik heb eigenlijk een mooie putt geholed in 16 voor de Birdie Shack. Het was leuk om daar een birdie te maken en een leuk gejuich te krijgen.”

Ancer en Wolff voltooiden elk bogey-vrije rondes, waaronder series van drie opeenvolgende birdies.

Oosthuizen begon langzaam en noteerde 11 pars en een bogey om zijn ronde te openen. Hij sloot echter af door zes opeenvolgende birdies te maken, beginnend bij de par-vier 15e hole en eindigend bij de par-vier tweede.

In de teamcompetitie staat Torque GC, aangevoerd door Niemann en met Puig in de hoofdrol, op de eerste plaats met 10 onder.

Drie teams staan ​​gedeeld tweede op negen onder: Smash GC, aangevoerd door Brooks Koepka en inclusief Wolff; Iron Heads GC, aangevoerd door Na; en Fireballs GC, aangevoerd door Garcia en inclusief Ancer.