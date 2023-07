Nachdem sich Bund und Länder auf die Eckpunkte einer Krankenhausreform geeinigt hatten, forderte die Ärztegewerkschaft Marburger Bund eine angemessene Finanzierung. Die nun erzielte Einigung stehe unter dem Vorbehalt einer endgültigen Gesamtvereinbarung, erst dann solle über den Umfang der notwendigen finanziellen Mittel für die Umstellung der Krankenhäuser entschieden werden, sagte Susanne Johna, Vorsitzende des Marburger Verbandes, der Düsseldorfer „Rheinische Post“ (Dienstagsausgabe). .

Dies sei jedoch „der Knackpunkt“, kritisierte sie. Ohne erhebliche Investitionen könne eine solche Transformation nicht gelingen, betonte Johna. „Wer meint, man könne die verfügbaren Mittel einfach umverteilen und an ein paar Stellen Zuschläge gewähren und dann würde es passen, ist gelinde gesagt naiv“, sagte Johna der „Rheinischen Post“. Auch die Zusammenlegung von Abteilungen gibt es nicht zum Nulltarif, wenn Umbauten notwendig werden und Personal eingestellt werden muss.

Dies gilt insbesondere für Fusionen. Auch die Ansiedlung eines Krankenhausstandortes erfordert eine Finanzierung. Längere Distanzen zu einzelnen Standorten müssten dann von den Rettungskräften überbrückt werden, betonte Johna. Die Vorsitzende der Ärztegewerkschaft kritisierte hier den Mangel an technischer Ausstattung und Personal. Dieser Aspekt wurde bisher völlig ignoriert.

Nach monatelangem Ringen haben sich Bund und Länder am Montag auf die Eckpunkte einer Krankenhausreform geeinigt. Bundesgesundheitsminister Karl Lauterbach (SPD) sprach nach einem Treffen mit seinen Kollegen aus den Ländern in Berlin von einer „Revolution“. Beide Seiten wollen im Sommer einen konkreten Gesetzesentwurf ausarbeiten, der am 1. Januar 2024 in Kraft treten soll.

Ziel der Reform ist es, die Finanzierung der Krankenhäuser durch eine Abkehr vom System der fallbezogenen Bezahlung neu zu ordnen und die Qualität durch eine stärkere ärztliche Spezialisierung zu steigern. Vor allem die kleineren Krankenhäuser sollten künftig weniger Leistungen anbieten und sich auf die Eingriffe beschränken, in denen sie gut sind. Künftig sollen 60 Prozent der Klinikkosten durch Versorgungspauschalen abgedeckt werden, sagte Lauterbach.

AFP