Zunge raus, Augen aufreißen en zu lautem Gesang met de handen ritmisch op de Schenkel schlagen: Dat is de Haka, het laatste ritueel van de neus-en-beenderen Maori. In Auckland wonen 6.531 mensen – een nieuwe wereld.

De Haka is het meest voorkomende Tanzritueel van de Nieuw-Zeelandse Maori. Snel onderdompelen in Gruppen zelebriert – aber noch nie in zo groter Zahl wie ben Wochenende im Eden Park in Neuseelands größter Stadt Auckland.

6.531 Mensen komen samen als gemeenschap en vormen samen een Weltrekord auf. De beste Guinness Richter Brian Sobel. Bisheriger Rekordhalter oorlog Frankrijk. Dort hatten 2014 nach a Rugby-Spiel 4.028 Mannen en vrouwen na Toulouse met Gemeinsamen Haka versammelt.

Ruim 6.500 mensen tanzen den Haka in Aukland.

„Lass uns den Haka heimholen“

„Lasst uns as Nation zammenstehen und de Haka heimholen“, lautetete de Maxime on der eigens für de Rekordversuch eeningerichteten Webseite. “Haka is een belangrijker onderdeel van onze cultuur en de oorlog van ondernemerschap, dat de goede relaties van de Franzosen verantwoordelijk zijn voor de langdurige zorg en gezondheidszorg van het land, dat het correct is en dat hun integriteit wordt vervuld”, zei Musikerin. Dame Hinewehi Mo hallo, een van de organisatoren.

Als u het project van de gemeinnützige Stiftung Raukatauri Music Therapy Trust wilt uitvoeren. Dit is begin 2004. Mensen met psychische geestelijke gezondheidservaringen als gevolg van muziektherapie. Een aantal van mijn neven en prominente nationale muzikanten en atleten waren naar Eden Park gekomen.

Tijdens Rugby Weltberühmt

In de hele wereld wordt de strijd gevoerd door de Rugby-Nationalmannschaft des Landes: The „All Blacks“ führen das furchteinflößende Ritual for jedem Spiel auf. Afbeeldingen en video’s van de hele wereld in zwart-witte kleding, die deel uitmaken van het hele team, en met behulp van hun herinneringen maken ze deel uit van de geschiedenis van de wereld.

De „All Blacks“ voeren traditioneel de „Ka Mate“-Haka uit, sinds 1820 door de Maori-stamführer De Rauparaha werd getransformeerd. De legende volgt de gevolgen van de interpretatie van een rivaliserend verhaal. Die wichtigste Textzeile lautet dementsprechend: „Ka mate, ka mate, ka ora, ka ora“, auf Deutsch etwa „Ik werd sterben, ich alles sterben, ich hebe leben, ich hebe leben.“ Voor de rekordversuch in Auckland is de Ka Mate uitgevallen.

Nieuw-Zeelandse spelers voor de testwedstrijd van het rugbykampioenschap in Zuid-Afrika en Neuseeland.

Auch Nicht-Maori machen beim Haka mit

Vaak was de Haka als Kriegstanz bezeichnet niet in orde. Er waren zware lasten voor de strijd en de Krieger was net zo belangrijk als het lichaam van de soldaten. Er was een beter resultaat, toen Stämme friedlich sisterammenkamen.

De waarheid is dat het Ritueel het enige van de beste en belangrijkste is van de gecombineerde Maori-cultuur, die beide verschillende interpretaties hebben, en waarmee hun gebeden worden hervormd – het zij zo Hochzeiten, Beerdigungen, Schulabschlüssen en Begrüßungszeremonien.

Als je geen Maori bent, leer je het ural-rituele ritueel. Natuurlijk zijn de inwoners van Nieuw-Zeeland belangrijk, omdat er respect van hen wordt verlangd. In de loop der jaren zullen we nooit meer iemand kunnen vinden, ook al zijn Ausländer – aber auch Neuseeländer zelf – de Haka öffentlich verungglimpft hatten.