Manuel Neuer: Was steckt hinter dem öffentlichen Spucke des Kapitäns von Bayern München mit dem deutschen Meister? | Fußball Nachrichten

Der Sportdirektor des FC Bayern München, Hasan Salihamidzic, sagte, der Verein werde mit Kapitän Manuel Neuer sprechen, nachdem er den deutschen Meister wegen der Entscheidung kritisiert hatte, Torwarttrainer Toni Tapalovic zu entlassen.

Neuer, der für den Rest der Saison pausiert, nachdem er sich nach dem Ausscheiden Deutschlands aus der Weltmeisterschaft bei einem Skiausflug das Bein gebrochen hatte, sagte, es fühle sich an, als würde ihm „das Herz herausgerissen“, nachdem ihm mitgeteilt wurde, dass sein enger Freund es war nach mehr als einem Jahrzehnt im Verein entlassen.

Der Bayern-Kapitän wies Berichte zurück, Tapalovic habe Informationen aus dem Trainerstab weitergegeben, und sagte, er habe der Vereinsführung mitgeteilt, dass er mit den Gründen für die Entlassung des 42-Jährigen nicht einverstanden sei.

„Dieser Schlag hat mich extrem hart getroffen“, sagte Neuer der Athlet. „Mir wurde von den Vereinsverantwortlichen gesagt. Es kam aus dem Nichts. Für Toni auch. Ich habe das überhaupt nicht verstanden. Es hat mich wirklich umgehauen.

Bild:

Neuer und Tapalovic feiern den Gewinn der Champions League





„Toni war bei uns immer ein Teamplayer, das haben alle so gesehen. Er hat elfeinhalb Jahre nicht für mich gearbeitet, sondern für die gesamte Torhütergruppe, für den Trainerstab und für den Verein. Wir konnten immer Arbeit und Privatleben zu trennen. Ich verstehe, dass es klingen mag, als wäre ich nicht objektiv oder nicht glaubwürdig, aber ich kann wirklich den Unterschied erkennen.

„Für mich war das ein Schlag – als ich schon am Boden lag. Ich hatte das Gefühl, als würde mir das Herz herausgerissen. Es war das Brutalste, was ich in meiner Karriere erlebt habe. Und ich habe viel erlebt.

„Es gab keinen Grund, den ich nachvollziehen konnte. Es wurden Dinge gesagt, mit denen ich nicht einverstanden bin. Nichts, was ich gehört habe, hätte die Möglichkeit ausgeschlossen, dass Menschen miteinander reden und die Dinge klären.

„Hier geht es um die menschliche Seite, den Umgang mit einem geschätzten Mitarbeiter. Beim FC Bayern München wollen wir anders sein – eine Familie. Und dann passiert etwas, das ich noch nie erlebt habe dem Verein, für Tapa, die Mitarbeiter und alle Torhüter, mich eingeschlossen. Trotzdem möchte ich sagen: Ich bin einerseits ein Mensch und andererseits ein Profi.“

Bild:

Oliver Khan hat Manuel Neuer nach seinen Kommentaren zu den Aktionen des Vereins zurückgeschlagen





Am Wochenende kritisierte Bayern-Chef Oliver Kahn Neuer für seine Äußerungen und Salihamidzic sagte, der 36-Jährige habe „seine persönlichen Interessen über die Interessen des Vereins gestellt“.

Salihamidzic erzählt Bild: „Ich verstehe, dass Manuel persönlich betroffen ist. Aber gerade als Kapitän hätte ich von ihm ein anderes Verhalten erwartet. [The] Die Tapalovic-Entscheidung, die auch für uns persönlich schwierig war, hatte in dieser Angelegenheit nichts mit Manuel zu tun, und das haben wir ihm erklärt.

„Sollte es Konsequenzen geben, werden wir zunächst mit Manuel selbst darüber sprechen. Die Enttäuschung, die er über die Freilassung von Tapa beschreibt, überwiegt auch bei uns, weil Manuel hier seine persönlichen Interessen über die Interessen des Vereins gestellt hat. Aber wir werden es intern tun.“ und rede vernünftig mit ihm darüber.“

Am 23. Januar veröffentlichte der FC Bayern eine Erklärung, wonach Tapalovic „mit sofortiger Wirkung“ entlassen worden sei.

Salihamidzic sagte in der Mitteilung: „Als unser Torwarttrainer war Toni an den Erfolgen der letzten Jahre beteiligt. Dafür möchten wir uns bei ihm bedanken. Differenzen, insbesondere über die Art und Weise, wie wir zusammengearbeitet haben, haben dazu geführt, dass wir uns nun getrennt haben . Wir wünschen Toni Tapalovic alles Gute für die Zukunft.“