Am vierten Spieltag der Bundesliga kommt es zum Nord-Süd-Klassiker zwischen Bremen und Bayern. Mit dieser Elf strebt der Rekordmeister den vierten Sieg an.

Der FC Bayern München will im Nord-Süd-Klassiker den vierten Sieg im vierten Spiel dieser Bundesliga-Saison einfahren. Am Samstag trifft der deutsche Rekordmeister auf den SV Werder Bremen. In der Bundesliga treffen die beiden Clubs zum 115. Mal aufeinander. Es ist das Rekordduell in der höchsten deutschen Spielklasse.