Mannschaftskapitän, Vizekapitän und wahrscheinliche Elf, Argentinien vs. Kroatien, Halbfinale der FIFA Fussball-Weltmeisterschaft 2022

Lionel Messis Argentinier wollen am Mittwoch gegen Kroatien ihr sechstes WM-Finale erreichen. La Albiceleste setzte sich im Viertelfinale gegen die Niederlande durch und hegt Ambitionen, den Weltmeistertitel für Messi zu gewinnen. Argentinien sicherte sich einen dramatischen 4:3-Sieg im Elfmeterschießen gegen Le Oranje und sicherte sich damit seinen Platz im Halbfinale. Die Mannschaft von Lionel Scaloni musste im Hochspannungs-Viertelfinale, in dem es bis zu 18 Gelbe Karten und eine Rote Karte gab, tief in die Tasche greifen und Nerven aus Stahl zeigen.

Scaloni möchte, dass seine Mannschaft die Fehler des letzten Spiels nicht wiederholt, da Argentinien den Niederlanden in der 11. Minute der Nachspielzeit der zweiten Halbzeit den Ausgleich ermöglicht hatte. Kroatien hat Argentinien bei der FIFA Fussball-Weltmeisterschaft 2018 mit 3:0 besiegt, und dieses Spiel wird beiden Teams in Erinnerung bleiben. Obwohl Argentinien der Favorit ist, wird sich Kroatien seine Chancen ausrechnen, nachdem es Brasilien im Viertelfinale mit einer klassischen Leistung besiegt hat.

FIFA WM 2022 Punktetabelle | Spielplan der FIFA Fussball-Weltmeisterschaft 2022 | Ergebnisse der FIFA Fussball-Weltmeisterschaft 2022 | Goldener Schuh der FIFA WM 2022

Kroatien wird erleichtert sein, dass Argentinien auf seine Außenverteidiger Gonzalo Montiel und Marcos Acuna verzichten muss. Sowohl Montiel als auch Acuna wurden im Viertelfinale verwarnt und sind für das Halbfinale gesperrt. Nicolas Tagliafico und Nahuel Molina werden wahrscheinlich damit beauftragt, Spieler wie Luka Modric und Ivan Perisic einzudämmen.

Vor dem fesselnden Halbfinale zwischen Argentinien und Kroatien hier alles, was Sie wissen müssen:

Wann findet das Spiel zwischen Argentinien und Kroatien statt?

Das Spiel zwischen Argentinien und Kroatien wird am 14. Dezember, Mittwoch, ausgetragen.

Wo wird das Spiel zwischen Argentinien und Kroatien ausgetragen?

Das Spiel zwischen Argentinien und Kroatien wird im Lusail Stadium ausgetragen.

Wann beginnt das Spiel zwischen Argentinien und Kroatien?

Das Spiel zwischen Argentinien und Kroatien beginnt am 14. Dezember um 00:30 Uhr IST.

Welche Fernsehsender übertragen das Spiel zwischen Argentinien und Kroatien?

Das Spiel zwischen Argentinien und Kroatien wird im Sports18 Network in Indien übertragen.

Wie kann ich mir den Live-Stream des Spiels zwischen Argentinien und Kroatien ansehen?

Das Spiel zwischen Argentinien und Kroatien wird kostenlos live auf der Jio Cinema App und Website gestreamt.

Argentinien vs Kroatien Dream11 Team Vorhersage

Kapitän: Lionel Messi

Vize-Kapitän: Julian Alvarez

Vorgeschlagene Startelf für Argentinien vs. Kroatien Dream11 Fantasy Team

GK: Emiliano Martínez

DEF: Nicolas Otamendi, Cristian Romero, Dejan Lovren

MITTEL: Mac Allister, Luka Modric, Marcelo Brozovic, Ivan Perisic, Rodrigo De Paul

ST: Lionel Messi, Julian Alvarez

Argentinien Voraussichtliche Startaufstellung: E. Martinez; Molina, Romero, Otamendi, Tagliafico; Fernandez, De Paul, Mac Allister; DiMaria, Messi, Alvarez

Kroatien Voraussichtliche Startaufstellung: Livakovic; Juranovic, Gvardiol, Lovren, Sosa; Modric, Brozovic, Kovacic; Pasalisch, Kramarisch, Perisisch

Lesen Sie hier alle aktuellen Sportnachrichten