Manheim. Am Mittwoch, den 6. September, blockierten Klimaaktivisten der letzten Generation erneut eine Straße in Mannheim und stellten den Verkehr ein. Ein in den sozialen Medien veröffentlichtes Video zeigt nun, wie ein Autofahrer zwei Aktivisten körperlich angreift, stößt und tritt.

Auch die Kriminalpolizei Heidelberg sei auf das Video aufmerksam geworden und habe Ermittlungen eingeleitet, heißt es in einer Pressemitteilung vom Freitag.

Ein Tatverdächtiger sei gestern Abend in Ludwigshafen am Rhein vorläufig festgenommen worden, hieß es. Die Polizei ließ ihn jedoch nach „Ende der strafprozessualen Maßnahmen“ vorerst frei. „Gegen den 29-Jährigen wurde ein Ermittlungsverfahren wegen des Verdachts der Körperverletzung eingeleitet“, teilte die Polizei Mannheim mit. Die betroffenen Aktivisten haben bislang keine Anzeige gegen den Tatverdächtigen erstattet.

Polizistin soll Aktivistin mit Öl übergossen haben

Nur wenige Tage zuvor hatte es bei Protesten der „letzten Generation“ in Mannheim einen weiteren Vorfall gegeben. Dort schüttete ein Polizist einem Aktivisten einen Schwall Öl über den Kopf. Aus einem Video, das daraufhin in den sozialen Medien kursierte, geht nicht klar hervor, ob der Beamte vorsätzlich oder aus Versehen handelte. Allerdings liegen der Polizei Mannheim Stellungnahmen der letzten Generation zu dem Vorfall vor, die „in die bereits eingeleitete strafrechtliche und disziplinarische Sachverhaltsaufklärung einfließen“, wie die Polizei mitteilte.

Seit 2022 macht die letzte Generation regelmäßig mit Sitzstreiks auf Straßen und anderen kontroversen Aktionen auf die Folgen des Klimawandels aufmerksam. Die Gruppe hat kürzlich ihre Ziele geändert. Bisher hat sie recht einfache Forderungen gestellt, etwa 100 km/h auf der Autobahn oder die Einrichtung eines Betriebsrats zur Erarbeitung von Klimaschutzmaßnahmen. Now-Sprecherin Carla Hinrichs sagte: „Wir rechnen mit einem Ende der Nutzung fossiler Rohstoffe bis 2030.“

Die Bundesregierung hat sich das Ziel einer klimaneutralen Wirtschaft für das Jahr 2045 gesetzt. Bis dahin soll eine Abkehr von Energieträgern wie Kohle, Öl oder Gas erreicht sein, mit dem Ziel, keine zusätzlichen Treibhausgase mehr in die Wirtschaft auszustoßen Atmosphäre. Allerdings kommt die Ampel unterwegs nicht schnell voran. Ihr geplantes Gebäudeenergiegesetz hat sie jüngst deutlich abgeschwächt, etwa aufgrund vielfacher Kritik.

