Mann zerstückelt: „Rouen zerstückelt“ angeklagt

Zwei Frauen betäuben einen Mann, schlitzen ihm die Kehle auf und zerstückeln dann die Leiche. Die Presse nannte sie „die Metzger von Rouen“. Nun müssen sich die beiden des Mordes angeklagten vor dem Schwurgericht in der französischen Stadt verantworten.

Vier Jahre nach dem Fund der zerstückelten Leiche eines Mannes hat im französischen Rouen der Prozess gegen die Partnerin des Opfers und einen ihrer Freunde begonnen. Die beiden Frauen werden wegen Mordes an dem Autohändler in der Stadt der Normandie angeklagt, während eine dritte Frau als Komplizin angeklagt wird.

Die Medien sprechen vom Prozess gegen „die Schlächter von Rouen“, die auch über das Geständnis des Partners und die grausamen Details der Ermittlungen berichteten. Weil der Autohändler angeblich gewalttätig war, beschloss seine Partnerin, eine Kosmetikerin, ihn zu töten. Ein befreundeter Kunde, der mit an der Planung beteiligt war, stellte sie als Helferin ein. Zunächst besorgten die beiden Schutzanzüge, Schneidewerkzeuge und ein Betäubungsmittel, das dem Mann am Abend mit einem Aperitif gereicht wurde. Als er benommen zu Boden brach, schnitten ihm die beiden mit Fleischermessern die Kehle auf. Dann zerstückelten sie die Leiche und warfen die eingewickelten Körperteile in die Seine und einen anderen Fluss.

Eine Patrouille der Wasserschutzpolizei entdeckte zunächst den in der Seine treibenden Oberkörper des Opfers, wenige Tage später wurden weitere Körperteile gefunden. Obwohl die Haut an den Fingern des Toten und seine Fingerabdrücke entfernt wurden, konnten die Ermittler das Opfer anhand seiner DNA identifizieren. Als die Ermittler eintrafen, habe seine Lebensgefährtin ein Geständnis abgelegt, berichtete die Zeitung „Le Parisien“. Den beiden mutmaßlichen Tätern droht lebenslange Haft, die Urteile sollen am kommenden Freitag gesprochen werden.