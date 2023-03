tz Welt

De Amerikaans-Amerikaanse Casey King woog slechts 380 kilo. © Screenshot / Instagram.com/_caseyking_

Casey King woog slechts 380 kilo. Dan is er veel mogelijk, geen radikale ab – en wurde zum Vorbild für Tausende US-Amerikaner.

Georgia (USA) – Onbekende 260 Kilo aansteker: Der US-Amerikaner Casey King met inspiratie voor menschen in de VS, die voor elke schier unlösbaren Aufgabe stehen. Er kan een spitzenzeiten van 380 kilo worden gebruikt, maar het kan niet anders dan verlassen en niet in een waschzuber im Garten Duschen. Davon erzählt er auf seinem Instagram-Account „Caseyking“, meer dan 40.000 mensen volgen.

„Ich habelange Zeit nichts getan, was irgendeine Bedeutung hatte. Ich war einfach ein Mensch, der auf dem Bett saß,vielleicht ins Wohnzimmer ging, ein bisschen fernsah und dann für sehr, sehrlange Zeit in mein Zimmer zurückging“, sagte er dem Britischen Dagelijkse ster boven koning. Er zijn im Garten badet, weil er schon einmal in der Dusche stecken eblieben war. Als je “ohne Ende” gessen hebt, sei nackt in seinem Zimmer gesessen en habe Videospiele gezockt.

Inzwischen gibts es keine Spur mehr von all them: Auf Fotos, die King jetzt teilte, ze zien de mens als een öffentlichen Veranstaltungen en wie er seiner Mutter bij de Arbeit hilft. Of het nu in de natuur is, bij sport en wie er sich zum Ausgehen bereit macht. Er is een radikale invloed en genießt es in full Zügen.

US-Amerikaner nahm 260 Kilo ab: Auf Instagrammight er seinen Weg dahin öffentlich

Der Weg zum deutlich schlankeren Körper war alldings lang. Dat gezegd hebbende, ook de Instagram-foto’s van de gewichtsafspraken. Als er meer berichten zijn die alten Bilder, um sich und seine Follower zu motiveren. “Die Liebe, die ich komkom habe here, ist schier unglaublich”, schreef er zu einem Post, der ihn beim Sport im Wald zeigt – mit onem Bild, das ihn mit noch wesentlich mehr Weight vor einem Mirror zeigt.

Unglaubliche 260 Kilo die Casey King verloor – und ist kaum wiederzuerken. © Screenshot / Instagram.com/_caseyking_

Als u begint te denken, als een van de beste Arzt auf dräste Art-waarschuwing: “Als u gewicht vraagt, kunt u de kale sterben testen.” King entschied sich, sein Leben wieder selbst in die Hand zu nehmen. Daar ging de fitnessstudio in, misschien Spazirgänge in einem Pool. Außerdem habeein Magenband ihm dabei geholfen, weniger zu essen. Koning nahm een ​​einer Reality-TV-Show teil und holte sich Motivation über seine Instagram-Follower. Het is niet mogelijk om dit te doen.

Casey Child verloor 260 kilo: “Man fragt mich immer nach dieser Haut”

Ein Problem bleibt ihm noch: Sieht sich King im Spiegel an, sind am Bauch deutliche Hautmatten nicht zu übersehen. Die Pfunde heeft de beste manier gevonden om Weightlust uit te voeren. “Man fragt mich immer noch nach dieser Haut”, schreef zu einem Bild. “Die Leute denken, die Hautlapen wären langst verschwunden, aber das ist etwas, das ich immer noch nicht machen habe lassen.”

En ganz in der Manier, in der andere menschen die geïnspireerd zijn, fügte er dann hinzu: “Vielleicht wor ich die ganze Sache eines Tages erleight haben. Vanaf het moment dat het mogelijk is om te focussen, mehr Weight zo verlieren und es auch wirklich nicht mehr zuzunehmen. hinzu: “Auch wenn mir diese Fotos nicht gefallen, das ist einfach meine Realität – für den Moment.”

Casey King is meer dan 200 kilo afgevallen. Das hat an seinem Körper Spuren hinterlasen. © Screenshot / Instagram.com/_caseyking_

Auf der Spendenplatform Gofundme samen met het geld voor een OP – de ziel van 15.000 euro is overtroffen. Inzwischen kamen sogar mehr as 19.000 Euro zusters (Stand: 28 februari 2023). Dus kan een jonge US-Amerikaner kaal worden en de letzten kortere wegen kunnen hun zegeningen alten laten zien dat ze lassen zijn. (kat)