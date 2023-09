CNN





Einem Mann wurde vorgeworfen, am Freitag mit einer geladenen Waffe an einer Wahlkampfveranstaltung des demokratischen Präsidentschaftskandidaten Robert F. Kennedy Jr. in Los Angeles teilgenommen und sich als Bundespolizei ausgegeben zu haben.

Die Polizei von Los Angeles teilte in einer Erklärung am Samstag mit, dass sie am Freitagnachmittag zu der Wahlkampfveranstaltung gerufen worden sei, um einen Bericht über einen Mann zu erhalten, der „eine geladene Waffe im Schulterholster und einen Dienstausweis trug, der besagte, dass er ein US-Marshall war“. Auch das FBI war vor Ort.

Nach Angaben der Polizei hat das LAPD den Mann als den 44-jährigen Adrian Paul Aispuro identifiziert, dem das Tragen einer versteckten Waffe vorgeworfen wird.

Aus den Gefängnisakten geht hervor, dass Aispuro am Samstag anstelle einer Kaution in Höhe von 35.000 US-Dollar festgehalten wurde. Aus öffentlichen Aufzeichnungen ging nicht hervor, ob Aispuro einen Anwalt hatte.

Kennedy sagte in einem Facebook-Beitrag, dass sein privater Sicherheitsdienst Aispuro entdeckt habe, und fügte hinzu, dass er „immer noch die Hoffnung hegt, dass Präsident Biden mir den Schutz durch den Geheimdienst gewähren wird“.

Der Secret Service hat erklärt, dass die Entscheidung darüber, ob einem Präsidentschaftskandidaten Schutz gewährt wird, vom Heimatschutzminister in Absprache mit der Führung des Kongresses getroffen wird. Es wird nur innerhalb eines Jahres nach dem Wahltag gewährt, außer unter „außergewöhnlichen“ Umständen, „basierend auf der Bedrohungsbewertung und anderen Faktoren“.

Kennedys Vater wurde 1968 in Los Angeles während seines Wahlkampfs in der Nacht der Präsidentschaftsvorwahlen der Demokraten in Kalifornien ermordet.