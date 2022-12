Mann spuckt eine Reihe hasserfüllter Kommentare über eine muslimische Frau auf einem Parkplatz in British Columbia aus

WARNUNG: Diese Geschichte und das dazugehörige Video enthalten beunruhigende Details über islamfeindliches Verhalten und rassistische Sprache.

Eine muslimische Frau, die aus dem Ausland anreist, um ihre Tochter und ihren Schwiegersohn in British Columbia zu besuchen, war letzte Woche das Ziel von islamfeindlichem Missbrauch, und die Polizei sagt, dass sie den Vorfall untersucht.

Am 30. November parkten die Frau und ihre Tochter auf dem Parkplatz des Restaurants Wings in Burnaby, BC, um Lebensmittel in einem Geschäft auf der anderen Straßenseite zu kaufen. In der Nacht zuvor hatte es geschneit und es gab keine Parkplätze an der Straße.

Weil es das erste Mal war, dass sie Schnee sah, nahm die Frau ihr Handy heraus, um mit dem Filmen zu beginnen. In dem Video ist die Tochter zu sehen, wie sie das Auto verlässt. Ein Mann nähert sich dann der Frau, die drinnen bleibt, und beginnt ihr zu sagen, dass sie dort nicht parken kann, wenn sie keine Kundin ist.

Obwohl die Frau dem Mann mitteilt, dass sie kein Englisch spricht, beschimpft er sie weiterhin und wird zunehmend aggressiv. Dann beginnt er, sich mit ihrem Hijab auseinanderzusetzen.

UHR | Mann macht hasserfüllte Kommentare gegenüber muslimischen Frauen. Warnung: Dieses Video enthält rassistische Sprache.

Muslimische Frau, die BC besucht, auf Restaurantparkplatz verbal angegriffen Der Burnaby RCMP ermittelt, nachdem ein Mann eine muslimische Frau beschimpft hat, weil sie auf einem Kundenparkplatz geparkt hat.

„Dein Hut zeigt, dass du schlecht bist, weil du dumme Regeln befolgst“, hört man ihn im Video sagen. Dazwischen ist zu hören, wie die Frau zu antworten versucht.

„Du sagst: ‚Ich verstehe nicht.‘ Du bist voller Scheiße“, sagt der Mann weiter. „Du bist ein Lügner und ein Heuchler.“

Der Mann näherte sich der Frau auf dem Parkplatz eines Wings-Restaurants in Burnaby. (CBC-Nachrichten)

Die Familie, deren Identität CBC News zugestimmt hat, vertraulich zu bleiben, um sie vor weiterem Missbrauch zu schützen, sagte, sie habe das Video mit CBC geteilt, um das Bewusstsein zu schärfen, in der Hoffnung, andere davor zu bewahren, ähnlich angegriffen zu werden.

„Das ist nicht der kanadische Weg“: Schwiegersohn des Opfers

Die Frau kam Anfang der Woche an, um Zeit mit ihrer Tochter und ihrem Schwiegersohn zu verbringen. Es war ihr erstes Mal in Kanada.

Im Vorfeld des Besuchs sagte die Tochter, sie habe ihrer Mutter vom Land erzählt und wie freundlich die Menschen seien.

„Es fühlte sich so schlimm an, zwei Tage hier zu sein und den Vorfall zu erleben“, sagte ihre Tochter in einem Interview mit CBC.

„Als er feststellte, dass sie kein Englisch spricht, fühlte er, dass es eine Gelegenheit war, all diese rassistischen Ideen zu äußern“, sagte sie.

„Er hatte das Gefühl, er könnte einfach alles sagen, was er will.“

Das Paar lebt seit vielen Jahren in Kanada und hat sich immer sicher gefühlt.

Aber zu sehen, wie ihre Mutter behandelt wurde, machte sie schockiert, wütend und verletzt.

„Ich bin ein stolzer Kanadier. Meine Frau auch. Das ist nicht die kanadische Art. So behandelt man Besucher und Einwanderer nicht“, sagte der Schwiegersohn der Frau.

„Aber um ehrlich zu sein, ist Islamophobie in Kanada sehr real.“

Der Burnaby RCMP sagt, dass er den Vorfall untersucht und daran arbeitet, den Verdächtigen zu identifizieren.

Hassverbrechen gegen Muslime nehmen zu

Hassverbrechen gegen Muslime stiegen in Kanada im Jahr 2021 um 71 Prozent, mit 144 polizeilich gemeldeten Vorfällen laut Statistics Canada.

Der National Council of Canadian Muslims (NCCM) gibt an, täglich Berichte über Rassismus zu erhalten.

„Leider sehen wir in Kanada von Küste zu Küste eine Zunahme, insbesondere bei sichtbaren muslimischen Frauen“, sagte Dalal Souraya, Anwältin bei NCCM.

Laut Haroon Khan, einem Treuhänder der Al-Jamia-Masjid-Moschee in Vancouver, war dieser Anstieg des Rassismus auch vor Ort in BC zu spüren.

„Wir sehen es immer wieder“, sagte er.

„Frauen, die das äußerliche Symbol ihres Glaubens tragen … Sie werden gezielt angegriffen. Sie werden missbraucht.“

Laut Souraya muss mehr getan werden, um Islamophobie und Rassismus durch einen kollektiven Ansatz mit Hilfe aller Regierungsebenen und Behörden einzudämmen.

„Wir brauchen wirklich Regierung und Polizei … um das anzugehen und selbstbewusst zu sein und zu sagen, Hass ist nichts, was wir in Kanada tolerieren werden“, sagte sie.

Souraya und Khan sagen, dass jeder, der Rassismus oder Islamophobie erlebt, dies der Polizei melden sollte.