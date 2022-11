Mann muss krank sein (nd-aktuell.de)

Foto: picture alliance/Uwe Anspach

Wollte man das vielfältige Oeuvre von Ror Wolf, das neben Romanen, Kurzprosa, Gedichten und Hörspielen auch ein sechsbändiges „Lexikon für unerschrockene Leser“ und nun auch Tagebücher umfasst, auf einen Nenner bringen, dann wohl der beharrliche Versuch, die etablierten ästhetischen Konventionen zu durchbrechen. Seine Romane haben keine nennenswerte Handlung. Seine Geschichten brechen nach einer vielversprechenden Darstellung immer wieder ab, verweigern einfach die Arbeit, seine „Enzyklopädie“ verspricht Rat und Belehrung in großen Worten, doch Raoul Tranchirer, Ror Wolfs Alter Ego, der offenbar aus dem tiefsten 19. Jahrhundert stammt, wird eingeholt in Widersprüchen. Es läuft leer, weiß außer akademischen Nullphrasen und Alltagsweisheiten nichts Substanzielles beizutragen, dafür aber wunderbaren Unsinn und Absurdität. Und die Gedichte sind zwar streng gereimt und metrisch aufgebaut, aber sein Dichterkollege Robert Gernhardt bemerkte zu Recht die anarchische Poesie. »Zweifellos hat nicht nur er (der Wolf) gedichtet, sondern auch er (das Sprachpotential).«

Wolf lässt es zu, er überlässt sich den Worten, er improvisiert, das Kalkül kommt erst später ins Spiel. Und er weiß um die Gewalt und Unmenschlichkeit der Worte ebenso wie um ihre musikalische Schönheit, ihr Glückspotential und ihren Utopismus – und so kommt bei ihm immer beides zum Stillstand, oft genug direkt nebeneinander. Schon bei seinen ersten Gedichten und Prosawerken aus den 1960er Jahren, »meine Familie«, »Fortsetzung des Berichts« und »Pilzer und Pelzer«, hatte er eine Art Universalpoesie im Sinn: »Spiele, Heckmeck, Hokuspokus, Burleske , Spaß; Spaß, der natürlich jederzeit in Horror umschlagen kann. Das passt weder in den Klappkoffer der ästhetischen noch der engagierten Literatur.«

Und so muss man seine posthum veröffentlichten Tagebücher lesen: als dialektische Parodie, die wie in seiner „Enzyklopädie“ oder den grandiosen Fußballcollagen ihr Thema, in diesem Fall das eigene Leben, aber gleichzeitig entgegensetzt und damit abschafft Es stellt immer wieder ironische Fragen und lässt es poetisch schweifen. So macht sich der Dichter am 24. Oktober 1984 auf den Weg nach Viersen „auf der muffigen, schmierigen, klebrigen Bundesbahn, ein kläglicher Vorstoß mit einem Wurstbrötchen, das nach Eisenbahn schmeckt. – Adelheid Limbach holt mich zur geplanten Lesung ab: Es sind etwa sieben Personen da: ein junger Mann, eine Dame der Lesegesellschaft, eine Mitarbeiterin des Kulturamtes, eine Pressefrau, AL mit Partner und ich. Wir fangen nicht einmal an zu lesen, wir hören gleich auf und gehen etwas trinken. – AL erzählt die Geschichte des alten Arztes, der Anfang der 1970er Jahre nach dem Blättern in einem meiner Bücher sagte: Wer so etwas schreibt, muss krank sein.«

Es ist eine Mischung aus kühlem Welthass, ironischer Selbstreflexion, Formulierungslust und einer erstaunlichen Verletzlichkeit, die diesen kurzen, selten wirklich erzählerischen, meist pointiert aphoristischen Textfragmenten ihren angenehmen Schwung verleiht. Sie macht The Various Consequences of Fantasy zu einem jener Bücher, aus denen man zu viel zitiert.

Eigentlich hätten die Freunde und Kenner von Ror Wolf im Nachlass eine Autobiografie erwartet, bedauert Herausgeber Klaus Schöffling im Nachwort, als sei dies nur eine Vorstufe zum eigentlichen Buch. Aber beruhigt sein, dieses Tagebuch von 1966 bis 1996, in dem der Autor vom jungen Suhrkamp-Experimentalautor zum gefeierten Radio-Collagisten, Fußballpoeten und schließlich Schreiberling avancierte, enthält bereits alles, was Ror Wolf zu einem veritablen Werk macht.

Zwei Motivstränge lassen sich ausmachen, die diesen disparaten Tönen eine gewisse Kohärenz verleihen, hinter denen aber kein ästhetisches Kalkül steht, sondern nur das profane Schmutzleben, das in Wolfs Haushaltsbüchern eine schmutzige Spur von Ärger hinterlässt. Da ist zum einen die Wohnsituation, die immer wieder Anlass zu Beschwerden gibt. Man könnte meinen, das Paar würde umziehen, um sich zu verbessern, aber es wird immer schlimmer. In einem obsessiven Drang, sich ins Unglück zu stürzen, treffen sie regelmäßig die falschen Entscheidungen, damit Wolf sich dann in vollmundigem Ekel über dieses elende Dasein hingeben kann.

Im April 1983 zogen die beiden von Zornheim nach Wiesbaden, und für einen Moment gab es Hoffnung, dass sie wieder entkommen waren. „Ein kleiner Blick in den Garten: das liegt hinter uns: dieses riesige Unbehagen und dieses Wachsen, dieses Herauswachsen aus der Erde, diese Aufforderungen zu mähen und zu pflücken und abzuhauen, und all das spuckt das Leben in Z aus, baumlos, luftlos, verkaufslos „Aber schon im Mai geht alles wunderbar den Bach runter. „Wir sind in eine unbewohnbare Wohnung gezogen. Es hat keinen Zweck, hier noch etwas hineinzustellen. Gestank. Lärm. Entsetzen … Gardinen nicht aufmachen. Nicht hinlegen Teppiche auslegen. Nichts mit dem Bad machen. Die Wohnung stinkt wie ein Pissoir. Maklerbesuche. Wohnungsbesichtigungen. Schlamp durchsucht die Mülltonnen nach den Gewohnheiten seiner Leute. Jetzt stinkt es wie in einer Räucherei.“

Aber eigentlich hätte er es wissen müssen, denn bereits im November 1978 hatte er seinen vollständigen Rücktritt aktenkundig gemacht. „Vom Bohren lohnt es sich nicht mehr zu reden, es wird immer gebohrt. Es wird immer gekratzt und gespachtelt, gehämmert, gesägt und so weiter. Nachts auch ein Brummen, eine Art tiefes Dröhnen.« Und überhaupt »knistert« die Heizung ewig.

Nur der literarische Betrieb bereitet ihm noch mehr Ärger als das Leben. Vor allem zu seinem langjährigen Hausverleger Suhrkamp verbindet ihn eine Hassliebe, die sich mit der Zeit zu einer regelrechten Antipathie entwickelt. Er ist mit den Verkäufen unzufrieden und fühlt sich zu wenig gewürdigt, besonders als der ihm sehr zugetane Lektor Günther Busch den Verlag verlässt. Hinzu kommt eine wachsende Abneigung gegen den Verleger und seine Erfüllungsgehilfe Elisabeth Borchers. „Der Höhepunkt des Abends“, schrieb er anlässlich des Suhrkamp-Empfangs auf der Frankfurter Buchmesse 1978, „Frau Borchers ließ mich von Kosler zu einem Zukunftsgespräch einladen und riet mir, nicht so zu schreiben, wie ich schreibe , aber von nun an schreibt so und so.“

Aber es ist mehr als verletzende Zumutung, irritiert ihn die charakterliche Veranlagung Siegfried Unselds, der „von Natur aus zu den Gewinnern gehöre“, „nämlich zu der Sorte Gewinner, die völlig unfähig sind, sich ein Bild von der Situation zu machen des teilweise Erfolglosen. Angst hält er für Feigheit. Scheitern stößt ihn ab. Scheitern hält er für Schwäche, Inkompetenz, eine unanständige Krankheit.“ Als er das im Juni 1984 niederschrieb, hatte er Suhrkamp schon vor vier Jahren den Rücken gekehrt, aber auch mit den späteren Verlagen Atrium, Haffmans und der Frankfurter Verlagsanstalt hat er Probleme, schließlich eine Geschäftsbeziehung mit Schöffling bevorsteht, die sehr wohlhabend gewesen sein muss, zumindest dauerte sie bis zu seinem Tod im Jahr 2020.

Trotz dieses ständigen Unwohlseins schreibt er weiterhin Buch für Buch. Für ihn sei es „unmöglich, endlich mit allen Konsequenzen dieses dumme literarische Spiel zu stoppen“. Obwohl die Verkaufszahlen sinken und er vom Buchverkauf kaum seinen Lebensunterhalt bestreiten kann, sorgen seine gut bezahlten Radiojobs dafür über Jahrzehnte. Er kann nicht anders. „Das Wichtigste ist, dass man sich immer wieder gegen alle Vernunft zum Weiterschreiben überreden kann.“ Vielleicht als eine Art Selbstverteidigung, um irgendwie mit den Anfeindungen und Zurückweisungen des Lebens umzugehen.

Einsamkeit scheint eine seiner Grunderfahrungen gewesen zu sein, die schon früh von seinem Vater praktiziert wurde. „Er hat mich knochenhart gemacht. Als ich etwa ein Jahr alt war, hat er mich nachts, wenn ich schrie, ich erinnere mich noch gut, aus dem Bett gezogen und weit weg vor die Küchentür gestellt. Da habe ich aufgehört zu schreien. Dann saß ich, wie mir mehrfach bestätigt wurde, ganz still da. Von diesem Moment an war klar: Ich muss mich in dieser Kälte und Dunkelheit alleine zurechtfinden.« Eine Zeitlang konnte er ihr noch Promiskuität und Trunkenheit entgegensetzen, später immer entschiedener die Arbeit.

Ror Wolf: Die verschiedenen Folgen der Imagination. Tagebuch 1966–1996. Herausgegeben von Klaus Schöffling. Schöffling & Co., 344 S., gebunden, 32 €.